Epicteto y una reflexión sobre la felicidad: “Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no”

En la vida cotidiana, muchas situaciones pueden escapar de nuestro control, pero la manera en que las interpretamos sí depende, en buena medida, de nosotros. Esta idea fue una de las bases del pensamiento de Epicteto, filósofo griego de la escuela estoica, cuya obra continúa siendo una referencia para quienes buscan desarrollar fortaleza mental y serenidad frente a las dificultades. Esta reflexión del filósofo griego protagoniza la cita del día de hoy y nos invita a cuestionar la forma en que interpretamos lo que sucede.

“La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no”, es la reflexión que protagoniza la cita del día de hoy, una frase que invita a detenerse antes de reaccionar y preguntarnos si aquello que nos afecta proviene realmente de lo ocurrido o de la interpretación que hacemos de ello.