Es argentina y ganó un concurso para construir uno de los alojamientos más excéntricos del planeta

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— Los bosques patagónicos, la tradición chocolatera y la impronta alemana comenzarán a conjugarse a partir de enero en esta ciudad para dar vida a la Casa de chocolate de Hansel y Gretel, una cabaña que podrá ser disfrutada por los turistas a partir de agosto.

Se trata del proyecto de María del Valle Cantaluppi, una de las 100 personas que ganó el concurso internacional OMG Fund, lanzado por Airbnb. A través de este fondo, la plataforma de alquiler temporario ayudará a construir “los alojamientos más excéntricos del planeta”: cada uno recibirá US$100.000.

La cabaña estará lista para alquilar a partir de agosto Gentileza María del Valle Cantaluppi

Entre los ganadores, solo 15 son latinoamericanos: 10 de México, dos de Chile, uno de Costa Rica y dos en la Argentina (el otro es el proyecto Huevo de dragón, del arquitecto Martín De Estrada, que se construirá en Trevelín, provincia de Chubut).

Cantaluppi es corredora pública pero se dedica desde hace años al alquiler turístico y tiene mucha experiencia en remodelación de casas y construcción. Si bien vive en Pehuajó, provincia de Buenos Aires, tiene un vínculo muy fuerte con Bariloche: “Mi madre vive desde 1990 en esa ciudad y tengo un hijo que vive allí también. Tenemos una casa incluso y vamos mucho. Nos encanta”.

Así sería el interior de la cabaña Gentileza

De hecho, la Casa de chocolate de Hansel y Gretel se hará en la propiedad de la familia, a la altura del km 6 de la avenida Bustillo. El espacio, en una calle sin salida con vistas al lago Nahuel Huapi, resulta más que propicio para albergar la nueva cabaña. “Es perfecto para ese caminito que te lleva a esa casa atractiva que imaginé, rodeada de golosinas y tulipanes”, se ríe la ganadora.

Experiencias únicas

Consciente de ciertas tendencias entre los turistas, como la demanda de experiencias integrales y únicas en espacios que se destaquen por su diseño, Cantaluppi sintió que la convocatoria de Airbnb era ideal para ella: “¿Quién va a Bariloche y no come chocolate? Automáticamente, uní ese concepto con el bosque y Hansel y Gretel. Además, fui a un colegio alemán, así que los cuentos de los hermanos Grimm los tengo muy presentes. Se me ocurrió entonces este proyecto”.

María del Valle Cantaluppi y su marido, Alejandro @valle_canta

Su hija Luciana es arquitecta y, si bien vive en otro país, se entusiasmó con la idea y la ayudó con el diseño. Sus otros cuatro hijos y su marido, Alejandro, también se involucraron en el proyecto, aportando opiniones y colaborando con María en cada etapa del proceso de evaluación que demandó el concurso, en el que participaron aspirantes de 23 países.

—¿Cómo será la cabaña?

—Por fuera es un lugar muy atractivo, como la casa del cuento, hecha de pan de jengibre, chocolate y azúcar. Y por dentro es la casa de la bruja, pero, en este caso, no será tétrica, sino divertida, alegre, luminosa, cómoda. A su vez, los huéspedes podrán degustar distintos chocolates, quizás haya promos que incluyan alojamiento y packs chocolateros. Veremos cómo implementarlo. El revestimiento exterior será similar al chocolate, de hecho, y por dentro, de madera y piedra, con decoración brujesca. La casa tendrá unos 70 m² en dos plantas y está pensada para albergar a una pareja con dos o tres chicos. La construcción debe estar lista para ser ofrecida en la web de Airbnb a partir del 1° de agosto, así que estoy ultimando detalles para poder arrancar en enero. Es todo un desafío.

—¿Confiabas en que la Casa de Hansel y Gretel podía ganar el concurso?

—De entrada, desarrollé el proyecto, estaba muy enganchada. Y después dudé, pensé que quizás Airbnb buscaba ideas mucho más raras. Entonces, como se podía, presenté otros cuatro proyectos, más novedosos. Uno era un árbol caído, otro era como un observatorio y se llamaba Finding Nahuelito. Otro de los diseños era una estación de tren patagónica, con un vagón antiguo, y el último era como una bola o cúpula de nieve, como esas esferas decorativas. Pero el que más me gustaba era el de la Casa de chocolate de Hansel y Gretel y a todos los que les contaba, igual. Fue fascinante enterarme de que ese proyecto había ganado. Es una idea integral, relacionada con el entorno, como las otras ideas que ganaron en el resto del mundo.

Entre los ganadores del concurso internacional también hay una casa con forma de maceta gigante, que se hará en Idaho (Estados Unidos), un zueco gigante en Holanda, una tetera gigante en el Reino Unido, una casa en forma de botella caída, con piscina “de vino” en Portugal, una palta flotante en Chile y una casa de burbujas con experiencia espacial en España.

