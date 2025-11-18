Es argentino, viajó a un monasterio budista en 2022 y desde entonces no se sabe nada de él: “No hay registro”

Sergio Vaca vivía en España hasta que en 2022 decidió emprender un nuevo camino y viajó a un templo budista en Laos, en el sudeste asiático. Desde ese entonces nunca nadie volvió a saber más de él. En comunicación con LN+, su hija Eliana, una de las familiares que lidera la intensa búsqueda, dijo: “Las últimas fuentes de investigación no dan cuenta de ningún registro de mi papá en ese lugar”.

Eliana, la hija de Sergio Vaca en dialogo con LN+

“En 2022 nos dijo que quería conocer cosas nuevas y se fue a Asia”, relató Eliana. Según la hija de Sergio, “los últimos contactos que tuvieron con su padre fueron vía mail, ya que el decidió dejar de utilizar redes sociales y WhatsApp”.

En la reconstrucción de ese intercambio epistolar, Eliana sostuvo que Sergio se había contactado con ella desde Camboya, desde donde “le transmitió la precariedad con la que uno se imagina un lugar así”.

Eliana Vaca en su intercambio con LN+

En palabras de Eliana, “los últimos dos mails que mandó son muy contradictorios. En uno decía que tenía Internet en una oficina, muy lejos de su casa. Y en otro que había estado muy bajoneado durante los primeros días”.

Según Eliana, su padre siempre transmitió la misma versión: que su arribo en Camboya era para trabajar. “Él se dedicaba a la venta de bolsas para transportar granos. Y cuando él nos informó de su decisión, lo que decidimos como familia era respetar su decisión".

Pero el tiempo fue pasando y las noticias de Sergio dejaron de llegar. Por ese motivo, tanto Eliana como su hermano radicaron las respectivas denuncias por su desaparición. “Él la presentó en la Policía Federal en Córdoba, que tiene un nexo con la Interpol. Y yo hice lo mismo pero a través de la Cancillería argentina, vía mail”.

“Tuvimos que hacerlo porque así como no tenemos registro de su paso por Asia, tampoco nos consta de que haya regresado a España”, concluyó Eliana.