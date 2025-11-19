Qué dijo Interpol sobre el argentino que viajó a un monasterio budista y desapareció en 2022: “No dejamos de buscarlo”

Sergio Vaca es un ciudadano argentino cuyo paradero se desconoce desde 2022. Luego de que su hija Eliana confirmara que el hombre le avisó que emprendería un viaje a Asia en búsqueda de nuevas experiencias, nunca más volvieron a tener noticias de él. Darío Álvarez Lomaquiz, representante de Interpol por la Policía Federal Argentina (PFA), visitó los estudios de LN+ para detallar los avances de la investigación. “Hasta que no lo encontremos no vamos a dejar de buscarlo”, aseguró.

Dario Alvarez Lomaquiz, representante de Interpol por la Policia Federal Argentina

“Luego de que los familiares radicaran la denuncia, una fiscalía federal de Córdoba nos avisó de la investigación y tomamos intervención”, explicó Lomaquiz. Luego detalló: “Activamos la notificación amarilla, para dar con el paradero internacional: para que en todo el mundo sepan que lo estamos buscando“.

Sobre el procedimiento del rastreo, Lomaquiz puntualizó: “Alertamos a todos los países miembros. Además de a los que ya tenemos algún indicio, por ejemplo España”. Según el investigador, “en ese país nos contactamos con una expareja de Vaca, quien nos aseguró que él había estado allí”.

La notificación amarilla emitida por la Interpol

A partir de las declaraciones de Eliana, quien había mencionado que su padre se había ido en 2022 a partir de un acontecimiento familiar, Lomaquiz aseguró no tener conocimiento de ese percance ni del intercambio de mails entre padre e hija.

Consultado sobre cómo se le notifica a una persona que su paradero es investigado, Lomaquiz resaltó: “No se lo priva de su libertad, sino que se lo frena y se le comenta su situación”.

Eliana, la hija de Sergio Vaca en dialogo con LN+

Por otro lado, el investigador mencionó que, en la misma situación de Sergio Vaca, “se encuentran casi 200 ciudadanos argentinos en todo el mundo”.