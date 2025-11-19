Qué dijo Interpol sobre el argentino que viajó a un monasterio budista y desapareció en 2022: “No dejamos de buscarlo”

Darío Álvarez Lomaquiz, representante del organismo por la PFA, dijo en los estudios de LN+ que “saben por una expareja que Sergio Vaca estuvo en España”; se mantiene activa el alerta amarilla
- 2 minutos de lectura'
Sergio Vaca es un ciudadano argentino cuyo paradero se desconoce desde 2022. Luego de que su hija Eliana confirmara que el hombre le avisó que emprendería un viaje a Asia en búsqueda de nuevas experiencias, nunca más volvieron a tener noticias de él. Darío Álvarez Lomaquiz, representante de Interpol por la Policía Federal Argentina (PFA), visitó los estudios de LN+ para detallar los avances de la investigación. “Hasta que no lo encontremos no vamos a dejar de buscarlo”, aseguró.
“Luego de que los familiares radicaran la denuncia, una fiscalía federal de Córdoba nos avisó de la investigación y tomamos intervención”, explicó Lomaquiz. Luego detalló: “Activamos la notificación amarilla, para dar con el paradero internacional: para que en todo el mundo sepan que lo estamos buscando“.
Sobre el procedimiento del rastreo, Lomaquiz puntualizó: “Alertamos a todos los países miembros. Además de a los que ya tenemos algún indicio, por ejemplo España”. Según el investigador, “en ese país nos contactamos con una expareja de Vaca, quien nos aseguró que él había estado allí”.
A partir de las declaraciones de Eliana, quien había mencionado que su padre se había ido en 2022 a partir de un acontecimiento familiar, Lomaquiz aseguró no tener conocimiento de ese percance ni del intercambio de mails entre padre e hija.
Consultado sobre cómo se le notifica a una persona que su paradero es investigado, Lomaquiz resaltó: “No se lo priva de su libertad, sino que se lo frena y se le comenta su situación”.
Por otro lado, el investigador mencionó que, en la misma situación de Sergio Vaca, “se encuentran casi 200 ciudadanos argentinos en todo el mundo”.
- 1
El Trambús realizó su recorrido inaugural por la ciudad: el veredicto de los pasajeros
- 2
Hay alerta amarilla por vientos y lluvias para este martes 18 de noviembre: las provincias afectadas
- 3
Explosión en Ezeiza: sospechan que un barril de fósforo roto podría haber desencadenado el siniestro del parque industrial
- 4
Catherine Cesarsky, investigadora francesa: “En los próximos años podría haber resultados convincentes de vida fuera de la Tierra”