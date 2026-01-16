“Es muy tranquilo para veranear”: así es uno de los últimos grandes balnearios de la costa que cada vez eligen más turistas

MONTE HERMOSO.- A 635 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y 105 de Bahía Blanca, Monte Hermoso se presenta como el refugio elegido por muchos de los que quieren disfrutar el verano. Con más de 30 kilómetros de playas y un desarrollo urbanístico en constante expansión, el destino viene consolidándose como un indiscutido para los bonaerenses, cordobeses, mendocinos, neuquinos, puntanos y pampeanos que buscan disfrutar de la tranquilidad y naturaleza. Cada vez son más quienes eligen uno de los últimos grandes balnearios del Atlántico para recibir el Año Nuevo: el espectáculo de fuegos artificiales del 1º de enero atrae a un gran número de familias y grupos de amigos. Aguas templadas, playas extensas, clima agradable, calma y seguridad parecen ser las principales claves de la decisión.

Atardecer en la zona de Las Dunas

A medida que la luz se volvía cada vez más tenue y naranja, las personas se acercaban a la orilla del mar. Con sus celulares, intentaban captar el momento en que el sol, después de las 20.30, se hundía a un costado del mar. “Es un espectáculo”, dijo María Rolando, de Neuquén, y agregó: “Eso tiene Monte. Es lindo”.

“Hace mucho queríamos venir porque es una de las últimas playas: queríamos conocer cómo es más al sur”, dijo Andrea, de Wilde, provincia de Buenos Aires. Según sus averiguaciones, los alquileres de casas grandes para ocho personas y dos mascotas están más baratos que lugares como Ostende. Como la familia rentó en el barrio Las Dunas, nada extraña de los médanos y de las playas anchas de Cariló. A ella, como a muchos otros, un mismo rumor pareció convencerlas de conducir algunas horas más: “Dicen que acá, parado en el mismo lugar de la arena, podés ver el amanecer y el atardecer. Hoy lo vamos a ver”, expresó.

Las playas de Monte Hermoso tienen una característica que las vuelve algo únicas: como sus costas se extienden de este a oeste, es uno de los pocos lugares —en esta zona del atlántico— en donde el sol puede verse salir y ponerse sobre el mar. En tiempos de redes sociales, las fotos del atardecer se vuelven la mayoría de los días para los turistas un hecho imperdible.

Que la temperatura sea entre 4 y 5 grados más elevada que en el resto de la costa atlántica le permite a los que veranean aprovechar la playa mucho más.

“Los últimos cinco años ha venido mucha gente de Buenos Aires y explota todo acá”, dice Ivana Albelo, de la localidad bonaerense de San Martín. “Las playas son amplias, más tranquilas y no hay aglomeración de gente como en otros lugares. La temperatura del agua gusta mucho”, indica. Destaca el efecto que ha tenido, a su entender, la expansión del turismo: “Los edificios año a año crecen en número”.

En un intento de acompañar los 32 kilómetros de playa, el balneario creció a lo largo del frente costero. Los barrios elegidos por el turismo son los que lindan con la costa: Las Dunas —al oeste—, el centro —que concentra el comercio y la gastronomía—, y Monte Hermoso Este. En esa dirección, pero un poco más alejado, está el balneario de Sauce Grande, en plena expansión.

Paula Arguello es cordobesa y todos los años en enero la encuentra en esta zona del Atlántico. “Dentro de las ciudades de la costa es tranquila, pero a la vez tiene vida nocturna”, dice, mientras toma mate con su pareja y primos, debajo de un gazebo, en una de las últimas playas occidentales. Aquella es la zona elegida por los grupos numerosos que bajan los médanos en camioneta y se instalan con carpas en la playa todo el día.

Playa Las Dunas

“Es una linda mezcla de playa y ciudad”, dijo Jezabel, de Puán, provincia de Buenos Aires. Ella y su amiga son unos de los tantos que prefieren instalarse en el centro. “Monte es tranquilo, muy alejada del tumulto y bullicio de Mar del Plata”, expresó. Señala que le gusta el diseño urbanístico y que le agrada encontrar todos los años algo nuevo: “Este año agregaron el letrero luminoso que dice 2026”.

Fiesta

El show de fuegos artificiales del 1° de enero Gentileza Secretaría de Turismo de Monte Hermoso

“Llegamos el 30 para los fuegos artificiales de Año Nuevo y aprovechamos para quedarnos unos días”, indica Celeste, de Santa Rosa, La Pampa, mientras toma sol en el balneario del centro, junto a su hija Catherine. “Este lugar es ideal para descansar: es lindo, muy tranquilo y, sobre todo, seguro”. Destaca que el balneario es algo más barato que su ciudad natal: “Cuenta con opciones gastronómicas para todos los presupuestos”. El valor del alquiler también las empujó a instalarse los primeros días de enero: “Pagamos $111.000 por día en un departamento para cuatro personas que está a pocos metros del centro”, indica.

Para celebrar el Año Nuevo, desde hace un par de años, el municipio instala un escenario a metros de la costa y contrata algún DJ. Es ahí en donde a las 0.45 del 1º de enero se lleva a cabo un show de fuegos artificiales de 12 minutos. “Es muy similar a lo que hacen en Río de Janeiro. La gente luego se queda bailando con la familia y amigos. Este año hubo cerca de 150.000 en nuestra ciudad”, dijo Franco Gentilli, secretario de Turismo de Monte Hermoso. Cabe destacar que tal multitud en un balneario de 9600 habitantes representa todo un evento en sí. “Desde el 31 hasta el domingo 4 de enero, la ciudad tuvo una ocupación del 95%. En la semana baja a poco menos del 80%”, indica. Manifiesta que cada vez es más habitual ver turistas de otras provincias: “Ya no se trata solamente del turismo cautivo de Bahía Blanca. Se ha vuelto un destino cada vez más federal: vienen del sur de Córdoba, San Luis, Neuquén y Río Negro. Encuentran aquí una ciudad superfamiliar, tranquila, ordenada y segura”, señala. Y suma: “Tenemos un paisaje maravilloso”.

“Esto es lo más cercano a Mendoza en cuanto a costa”, dice Ileana de Guaymallén, Mendoza, que el año pasado vacacionó en Chile, pero este año eligió esta zona del atlántico.

Los jóvenes también encuentran su lugar. Además de los bares del centro y el movimiento en paradores como Bronx, los boliches son para ellos un lugar de encuentro. Margarita y Josué abren sus puertas la mayoría de los días, y suelen llevar a artistas populares para la juventud, como son Doble P y Alejo Isakk. Las entradas parten desde los $10.000 más gastos de gestión web.

Las playas del centro de Monte Hermoso

“El after en la playa y ver ahí el amanecer es lo mejor”, dice Dolores Burcaizea, de 22 años, de Trenque Lauquen. “Me encanta salir en Monte e ir a Margarita. A pesar de que este año en la entrada de los boliches se hacían filas larguísimas, adentro se podía caminar”. Según ella, años anteriores, intentar bailar en el interior algunas noches se hacía imposible por la cantidad de gente.

Consumo

“Está híperlleno Monte Hermoso estos días”, describe Lucero, oriunda de la ciudad, mientras mira a los veraneantes que están en la playa donde desemboca la peatonal Esteban Dufaur. Para otros, sin embargo, el turismo es inferior que el de otros años.

“Después del 31, se fue mucha gente y el consumo viene bajo”, dice Antonella Ranieri, encargada del parador La Olla, el último de la zona oeste. “Vamos a esperar: el año pasado fue una temporada con mucho movimiento más que nada los fines de semana”, expresa. Respecto de la situación actual, Gentilli profundizó: “A pesar de que el consumo no está en su mejor momento, tenemos expectativas”.

Algunos comerciantes señalan que la temporada comenzó tarde y a un ritmo lento. “Se empezó a mover después de Navidad”, dijo Catriel, encargado del restaurante Vía Appia de la peatonal. “Noviembre y diciembre fueron más bajo que otros años, pero luego mejoró: cómo estuvo fresco, la gente salió más a cenar”, indicó. Sus esperanzas están puestas en lo que viene de la temporada: “Se espera un enero cargado de gente. Ya está casi todo reservado”.

Los hoteleros sostienen algo similar. “En enero vamos a tener una ocupación muy cercana al 100%. La diferencia con otros años es que ahora se va cerrando día a día o con muy poca anticipación”, explica Brenda, recepcionista de América Hotel y Playa. Y cuenta: “La gente ahora especula en función del clima. No gasta si el clima no los va a acompañar, más bien espera. Antes, en diciembre ya estaba todo cerrado”. Asegura, sin embargo, que esperan una temporada mejor que la del verano pasado y que el primer fin de semana estuvieron al 95% de su capacidad.

“La demanda se incrementó mucho para la segunda quincena de enero”, señala Paula Kleja, empleada del Hotel Mar del Este. “Esperamos algo similar para febrero”, agrega. Para Natalia Suldais, responsable del complejo Pinar del Sol, ubicado en Las Dunas, el escenario parece ser aún más prometedor: “Enero ya está todo vendido”.

Como suele suceder en la costa argentina, una gran parte de la capacidad de alojamiento de Monte Hermoso corresponde al alquiler de propiedades. “La mayoría de los alquileres actuales son por seis o siete días”, indica José Bucher, de MB Servicios Inmobiliarios. “Enero va a oscilar entre el 90% y el 100% de ocupación, dependiendo de los días. Febrero, por ahora, está en un 50%, excepto el fin de semana de Carnaval, que siempre está completo”.

La ciudad balnearia suele estar copada los veranos de bahienses: poco más de una hora separa a Bahía Blanca de esas playas. Guido, oriundo de es ciudad portuaria, manifestó su fidelidad a Monte Hermoso, mientras disfrutaba del sol con su esposa y la familia política: “Ahora nos vamos y volvemos en la segunda quincena, que es cuando este lugar explota”. Y agregó: “Es un placer porque los chicos se manejan solos en Monte. Es un ambiente muy familiar”.

Precios de referencia de hospedaje:

Habitación doble en hotel dos estrellas del centro: $125.000 por noche.

Habitación doble en hotel tres estrellas del centro: $200.000 por noche.

Alquiler de una casa para cuatro personas en la zona céntrica: entre $110.000 y $160.000 por día.

Dúplex para cuatro personas en complejo con piscina cerca de los médanos: $310.000 por día

Fuentes: América Hotel y Playa, Hotel Mar del Este, MB Servicios Inmobiliarios y Pinar del Sol.

Precios de la gastronomía en el centro:

Café expreso: $2.500 - $4.000

Café con medialunas: $9500 - $13.000

Submarino: $5800 - $6500

Docena de churros: $12.000

Exprimido de naranja: $6500 - $7500

Cerveza de 1 litro: $5000 - $10.000

Porción de papas fritas: $6500 - $18.000

Porción de rabas: $19.500 - $26.000

Pizza mozzarella: $14.000 - $24.500

Paella para dos personas: $36.000 - $59.000

Plato de pastas con salsa a elección: $16.500 - $35.000

Parrillada para dos personas: $45.000 - $58.000

Postre: $6400 - $14.000

Precios en los paradores: