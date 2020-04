Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 15:44

Desde hace más de un mes, cuando empezó la cuarentena , nos acostumbramos al lavado de frutas y verduras con una solución de agua y lavandina, basado en las recomendaciones del Ministerio de Salud para la manipulación de alimentos durante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, un video que se hizo viral en las redes en los últimos días, llamó la atención de miles de personas. ¿ Cómo debe usarse en realidad, la lavandina para desinfectar los alimentos ? Esto, más allá de las recomendaciones oficiales sobre cómo diluir el producto. Aparentemente no todos las lavandinas disponibles en el mercado son aptas para consumo y podrían ser tóxicas, se explica en el video.

"Mi socia llamó para averiguar cómo lavar las verduras y lo que le dijeron es que hay varios tipos de lavandina y no todos pueden ser utilizados para vegetales y verduras", dice la mujer que graba el video y muestra con su teléfono los distintos tipos de productos. "Este, que es triple acción, no puede ser utilizado. Acá dice, limpieza de superficies, seguro en madera y aceros. El que es lavandina común, sí. Tiene que tener el símbolo que dice apto para desinfectar agua", explica.

Y agrega: "Se ponen 5 gotas cada litro de agua, con un gotero. Y tienen que estar entre cinco y diez minutos. No más que eso. Les quería avisar para que sepan cuál es el que tienen que usar y no se intoxiquen".

LA NACION se comunicó con Ayudín, la marca mencionada en el video, desde donde se informó que la desinfección de alimentos se debe utilizar lavandina que diga en su etiqueta: "apta para desinfectar agua ". "En el caso de Ayudín son "lavandina tradicional" y "lavandina máxima pureza", se explicó.

También detalla que debe usarse una solución para limpiar y desinfectar utensilios que entran en contacto con alimentos y otra solución para pisos y otras superficies que no entran en contacto con alimentos. "Se deben colocar las frutas y verduras que se quieren sanitizar. La dosis para asegurar la desinfección son cuatro gotas de lavandina por cada litro de agua. Se debe dejar actuar por 10 minutos. Luego se retira y se deja secar siempre sobre una superficie limpia", se explica desde la marca.

Para la limpieza de pisos, la proporción que se recomienda es de una taza de lavandina cada cinco litros de agua. Y para pequeñas superficies, como picaportes o electrodomésticos, se diluyen tres cucharadas y media por litro de agua.

Las recomendaciones para el manejo higiénico de los alimentos, publicadas por el Ministerio de Salud durante el epidemia de Covid-19 , explican cómo desinfectar frutas y verduras con lavandina. Y también cómo limpiar y desinfectar correctamente aquellos utensilios que entran en contacto con alimentos como mesadas y tablas de cortar.

Lavado de utensilios

Lavar con agua y detergente utensilios y superficies de preparación antes y después de manipular alimentos.

Desinfección de superficies como pisos y picaportes

Se debe desinfectar con una solución de agua con alcohol en proporción 70/30 o 10 ml (dos cucharadas soperas) de lavandina en un litro de agua. Debe ser lavandina de uso doméstico (con concentración de 55 gr/litro). De utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l, se debe colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección. Hay que prepararla el mismo día que se la va a usar, si no pierde poder desinfectante.

Lavado seguro de frutas y verduras

Seleccionar frutas y verduras limpias, enjuagándolas con agua para eliminar tierra e impurezas. Luego, se las debe desinfectar sumergiéndolas en agua con 1,5 ml (media cuchara de té aproximadamente) de lavandina por litro de agua, dejando actuar 20 minutos. Debe ser lavandina de uso doméstico (con concentración de 55 gr/litro). Es importante que una vez pasado ese tiempo, se debe volver a enjuagar bien con abundante agua antes de consumir.

Para desinfectar alimentos envasados

Para el almacenamiento de los alimentos, las recomendaciones del Ministerio de Salud indican que hay que limpiarlos siempre antes de guardarlos. Se debe higienizar envase por envase. Esto puede realizarse con un paño húmedo embebido en una solución desinfectante.

"Uno de los errores más frecuentes, a la hora de la limpieza domiciliaria, es la mezcla de productos como lavandina y detergente, que produce vapores de cloro que pueden ser tóxicos y generar reacciones en las mucosas, sobre todo en personas alérgicas y asmáticas", explica la doctora Laura Martins, del Centro de Atención de Emergencias toxicológicas, del Hospital de pediatría Pedro de Elizalde.

"Otro error puede ser provocado por el uso de productos de limpieza que no vienen rotulados, como los que se compran sueltos. Al no conocer su concentración, no podemos conocer cómo diluirlos ni su toxicidad", explica Martins. "Siempre se deben usar guantes", agrega.

Según explicó, no ha habido un aumento de consultas por intoxicaciones en estos días por un mal uso de la lavandina. La consulta más frecuente en el hospital pediátrico es por niños que ingirieron algún producto de limpieza que los adultos habían guardado en una botella de gaseosa.

"En general, llegan a ingerir pocas cantidades, porque la misma acidez los hace desistir. Lo que es importante es que no se los debe hacer vomitar sino tomar más líquido para diluir la toxicidad. Si vomitan, el ácido vuelve a pasar por la garganta y boca y los vuelve a lastimar", detalla.