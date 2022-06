Es trans, docente en una escuela de Palermo y dictará toda la clase en lenguaje inclusivo para protestar contra Horacio Rodríguez Larreta

Cristina Monserrat Hendrickse es profesora de Historia de cuarto año y abogada, y hoy dictará una clase en lenguaje inclusivo, en un colegio del barrio de Palermo, para protestar contra la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de limitar ese tipo de lenguaje dentro de las aulas. “Creo que imponer una modalidad binaria de expresarme coarta mi libertad de expresión y afecta la visibilización de mi derecho humano a la identidad de género”, dijo la mujer trans.

A la espera de lo que será una jornada especial en la escuela Normal Güemes N.º 6, Cristina contó a C5N que intentará dar toda una clase en lenguaje inclusivo, que descarta la utilización de la o como indicativo de género inclusivo y propone la e, la x y el @ para incluir todas las identidades). “No es que habitualmente lo utilice en todo momento. Sí lo hago cuando saludo por respeto a les alumnes”, explicó.

Tras ello, y contradiciendo a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que dijo que los malos resultados obtenidos en los últimos exámenes podrían estar relacionados por el mal uso del lenguaje español, afirmó: “No creo que haya un nexo causal entre el aprendizaje del idioma castellano y las pruebas y el uso de este lenguaje inclusivo”. La docente ejemplificó que durante la pandemia se incrementó el empleo de palabras anglosajonas como take away y que eso no afectó.

“Entiendo que esta resolución de la Ciudad pretende invisibilizar las diversidades, tenemos muchas alumnas, alumnos y alumnes que son trans, que integran las diversidades, y me parece que invisibilizarlas las afecta. Se vulnera el derecho humano a la diversidad de género, que es reconocido en la ley de identidad de género”, reflexionó Cristina.

El domingo, el Ministerio de Educación de la Ciudad confirmó que le podrían caber medidas disciplinarias a aquellos docentes que incumplan la normativa de manera reiterada, si bien las fuentes aclararon a LA NACION que “el espíritu de la medida no es perseguir a los docentes, sino fortalecer los procesos de enseñanza” porque ese tipo de lenguaje obstaculizaría el aprendizaje.

Cristina dijo al respecto que si las autoridades deciden iniciarle un sumario, ella luego ejercerá su derecho de defensa e incluso podría acudir a la Justicia para contrarrestar una posible sanción.