“Es una ganga”: el boom de pasajes económicos que revitaliza los viajes de larga distancia en tren

“Soy jubilado y por $400 estoy por viajar a Mar del Plata. Es increíble”, celebró, hoy, Juan Méndez, de 83 años. Él estaba en la sala de preembarque y venta de pasajes de larga distancia de la estación de trenes de Constitución. El lugar estaba repleto y todo el tiempo entraban y salían personas que querían aprovechar los pasajes que, en el caso de Mar del Plata, son, en promedio, hasta cinco veces más económicos que los de ómnibus.

Según informaron fuentes de Trenes Argentinos a LA NACION, desde el viernes pasado hasta ayer se vendieron 360.000 pasajes a diferentes destinos. Por ejemplo, el sábado último a Mar del Plata se vendió un pasaje por segundo y ya casi no hay disponibilidad para diciembre, enero y febrero.

“Es una ganga”, señaló Celina Ferreira, de 50 años, que estaba a solo unos minutos de abordar el tren hacia Mar del Plata. Va a viajar junto a unas amigas para hacer una escapada y luego retomar las actividades. Con pasajes a $660 y un viaje de solo cinco horas y media, es decir solo una hora y media más que el ómnibus (siempre que no haya tránsito), no lo pensaron y decidieron tomarse un descanso.

Los salones de la estación Constitución estaban repletos de viajeros Ignacio Sánchez - LA NACION

“Es muy barato, los vagones son muy cómodos. Es seguro, la verdad que es una opción excelente para ir a la costa. Hay familias que no pueden pagar el costo de un pasaje en avión o colectivo y esto les da la posibilidad de visitar familiares o tomarse vacaciones”, completó Ferreira.

Además de Mar del Plata, se ofrecen pasajes a Tucumán por $920; a Rosario por $300, a Bahía Blanca por $825 y a Córdoba por $500. También es posible llegar a otros destinos como Pinamar, por $550, aunque primero se debe hace una escala con trasbordo en General Guido. Por último, se suman Bragado y Junín, otros dos destinos de la provincia a los que se puede llegar por $155 y $250, respectivamente. También viajar hasta Rufino, en Santa Fe, con un costo de $425.

“Hay un boom en la venta de pasajes. Para Tucumán ya está todo agotado, tal vez quede algo suelto en febrero. Lo mismo sucede con Mar del Plata, queda solo algún pasaje sin vender, pero está casi está todo ocupado. En el caso de Mar del Plata, el 85% de la venta fue virtual y para Tucumán ese número baja hasta el 70% aproximadamente. Siempre comprando a través de la web hay un 10% de descuento”, indicaron fuentes de Trenes Argentinos. Y completaron: “Hay más demanda de pasajes que el año pasado, porque en ese momento había aforos y todo era más difícil, mientras que en 2019 había menos frecuencias, porque el foco estaba puesto en las aerolíneas low cost. Es difícil comparar los números, pero sin dudas hay más demanda”.

Para Mar del Plata hay tres salidas diarias y los fines de semana agregan una más. La idea, describen desde la empresa, es seguir ampliando la red de trenes y también sumar vagones que permitan más viajes diarios. Consideran al transporte como “un servicio social”. Además, han cruzaron la base de datos de la Anses con la de Trenes Argentinos para que las personas con discapacidad viajen gratis y los jubilados paguen un 40% menos.

“A Tucumán son 32 horas de viaje, pero se puede sacar un camarote, que incluye ropa de cama. El camarote es para dos y sale $2670″, agregaron voceros de la empresa.

Impacto

Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, destacó que están convencidos de que todos los trenes de larga distancia circularán completos en la temporada que está por comenzar ya que ofrecen un servicio de primera calidad con una tarifa muy accesible.

Un pasajero embarcando con rumbo hacia Mar del Plata Ignacio Sánchez - LA NACION

José María López, de 58 años, estaba haciendo la fila en Constitución para comprar un pasaje, también a la costa. Llegó hasta la estación porque desconfiaba de lo que se indicaba en la página web: no había pasajes para diciembre. “Me vine a tirar un lance, no puede ser que esté todo vendido. La verdad que si consigo, viajo. De otro modo, es imposible. No tengo posibilidad de comprar cuatro pasajes en colectivo o avión”, argumentó López.

Uno de los grandes interrogantes es cómo impacta este furor por la compra de pasajes de tren al sector de los ómnibus de larga distancia. Fuentes del rubro indicaron a LA NACIÓN: “Están vendiendo los pasajes regalados, porque están muy subsidiados. De ahí viene el boom”. Este medio consultó a Trenes Argentinos y al Ministerio de Transporte de la Nación para indagar acerca del nivel de subsidios que reciben los pasajes de tren de larga distancia, pero señalaron que no cuentan con ese dato.

“El ómnibus tiene una cobertura de 1600 destinos y es por lejos el medio de transporte más elegido. Todavía no tenemos números sobre la venta de pasajes para el verano, pero va a ser mucho mejor que la temporada pasada, aunque seguramente estemos lejos de lo que era la etapa previa a la pandemia. Recomendamos comprar el pasaje en ómnibus con anticipación porque hay muy buenas promociones”, explicaron voceros de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), que nuclea a las empresas de ómnibus.

En la estación de Retiro, Mercedes Alimcastro, de 57 años, se acercó a la ventanilla de la boletería para comprar un pasaje a Tucumán. Sin embargo, se fue con las manos vacías. “No hay disponibilidad para diciembre, enero o febrero. Me fijé en la web y tampoco. El pasaje en ómnibus está muy caro, en promedio salen $11.000 y somos varios porque iríamos a visitar a la familia. Pero probaremos para ir más adelante”, se lamentó Alimcastro.