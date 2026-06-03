Mamógrafo, consultorio odontológico y equipo de rayos x: el Tren 25 de Mayo vuelve a recorrer el país como hospital móvil

Tras una recuperación y puesta en valor, el Ministerio de Capital Humano reactivó el Tren 25 de Mayo, una formación ferroviaria especialmente equipada para acercar atención sanitaria, servicios sociales y propuestas educativas a distintas localidades del país. El dispositivo volverá a recorrer el territorio nacional y complementará el trabajo que ya realiza el Tren 9 de Julio.

Las autoridades anunciaron la inversión en el vehículo (Foto: argentina.gob.ar)

Cómo fue la recuperación del Tren 25 de Mayo

Cuando comenzó la actual gestión, la formación ferroviaria permanecía fuera de servicio en un depósito de Tafí Viejo, Tucumán, con graves problemas estructurales y operativos, según informaron desde el Gobierno. Los vagones presentaban techos derrumbados, ventanas vandalizadas, pisos deteriorados, mobiliario obsoleto y sistemas de aire acondicionado inutilizados.

Ante este escenario, el Ministerio de Capital Humano impulsó un proceso de restauración para recuperar la totalidad de la formación y poner nuevamente en marcha este dispositivo itinerante de asistencia integral.

Actualmente, el Tren 25 de Mayo cuenta con 11 vagones especialmente acondicionados para brindar diferentes prestaciones. Entre ellos se destacan espacios destinados a atención médica y social, oficinas de ANSES y RENAPER, un vagón cultural con microcine, un consultorio odontológico equipado con dos sillones y un nuevo vagón que incorporará un mamógrafo y un equipo de rayos X.

El tren lleva distintas dependencias del Estado para llegar a los pueblos más lejanos (Foto: argentina.gob.ar)

Chaco será la primera provincia que visitará el tren

Este 1° de junio, el Tren 25 de Mayo inició su recorrido por la provincia de Chaco. Allí permanecerá hasta el 3 de julio y visitará las estaciones de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia.

Durante cinco semanas, los equipos nacionales trabajarán junto al gobierno provincial, que aportará profesionales de la salud para fortalecer los operativos. Las acciones incluirán atención sanitaria preventiva, acompañamiento social y acceso a servicios esenciales.

En cada parada participarán equipos de logística y mantenimiento responsables del funcionamiento de la formación, junto con profesionales especializados como psicólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales y otros especialistas encargados de detectar, derivar y realizar el seguimiento de casos prioritarios.

Además, se sumarán médicos generalistas, enfermeros a cargo de la vacunación del Calendario Nacional y odontólogos, con el objetivo de brindar una atención integral a las familias.

Chaco será la primera provincia en recibir al tren (Foto: argentina.gob.ar)

Dos trenes sanitarios para ampliar la cobertura en todo el país

Con la reincorporación del Tren 25 de Mayo, el Ministerio de Capital Humano ya cuenta con dos formaciones ferroviarias destinadas a acercar servicios a distintos puntos del país. Durante 2026, el Tren 9 de Julio realizó operativos en localidades de Buenos Aires, San Luis y San Juan, alcanzando a más de 20.000 personas y brindando más de 30.000 prestaciones.

Desde la cartera nacional destacaron que la recuperación de estos dispositivos forma parte de una estrategia para fortalecer la presencia territorial del Estado y garantizar el acceso directo a servicios sanitarios, sociales y administrativos en las comunidades que más lo necesitan.