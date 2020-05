Los docentes y sus compañeros lo vieron desnudo por lo que será sancionado en los próximos días por la casa de estudios Crédito: Captura de video

Un joven estudiante de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires estaba presenciando una clase vía Zoom desde su bañera cuando, sin darse cuenta, se le activó la cámara de la computadora. Desafortunadamente, los docentes y sus compañeros lo vieron desnudo por lo que será sancionado en los próximos días por la casa de estudios.

Una estudiante de la cursada lo filmó y difundió el video, en donde se puede escuchar: "Chicos, se le prendió la cámara, es muy grave, no sé como avisarle".

Las imágenes no tardaron en viralizarse a través de los grupos de WhatsApp, en los que muchos estudiantes dejaron sus comentarios y criticaron el descuido.

Ante las repercusiones, el estudiante involucrado explicó a sus compañeros: "Pasó que tenía un turno en el médico a las 18, entonces para no perder la clase, me metí a bañar mientras la miraba".

Y agregó: "Obviamente fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un mail a la profesora".

A pesar de las razones, la cátedra decidió desmatricularlo del curso, por lo que el alumno no podrá continuar con la cursada. Además, su caso fue elevado a un departamento superior que evaluará las consecuencias de la situación.