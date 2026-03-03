LA NACION

Hay alerta naranja por tormentas para este martes 3 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico pronosticó fuertes precipitaciones en el norte y centro del país; hay probabilidad de lluvia en CABA para el mediodía

  3 minutos de lectura
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este martes 3 de marzo que alcanza a las provincias del norte del país. No obstante, extendió la misma alerta, pero en grado amarillo, para el centro y este del territorio nacional. El SMN advirtió que tratan de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Este lunes a la tarde, a través de sus Sistema de Alerta Temprana, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa precisó cuáles serán los distritos afectados por las tormentas. Bajo alerta naranja están: Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, La Rioja y Catamarca. Mientras que la alerta amarilla alcanza a Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, San Luis y San Juan.

Para el primer grupo se esperan tormentas fuertes y severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas fuertes que pueden alcanzar los 90 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual. Se esperan máximas de hasta 35°C y 39°C.

En cambio, en el segundo grupo, el pronóstico estima tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que puede estar acompañadas por lluvias abundantes, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Para esta región la máxima será de hasta 31°C en el este, y 27°C en el oeste.

Por otro lado, también se emitió una alerta amarilla por vientos en la región patagónica para las provincias de Chubut y el extremo oeste de Río Negro y Neuquén. Allí, el área será afectada por vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera una jornada mayormente nublada con posibilidad de lluvias hacia el mediodía. La temperatura máxima será de 28°C y la mínima de 22°C.

Recomendaciones por alerta amarilla de tormentas:

  • 1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • 2- Salí solo si es necesario.
  • 3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
  • 4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • 5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
  • 6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • 7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
  • 8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a
  • pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • 9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
