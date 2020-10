Mañana recibirán a los alumnos de sexto año la Escuela Técnica N°35 Eduardo Latzina y la Escuela Técnica N°27 Hipólito Yrigoyen; en los próximos días abrirán otras 11 escuelas técnicas y medias Crédito: Ignacio Sanchez

El pronóstico del tiempo indica que mañana, cuando regresen los alumnos de sexto año de la Escuela Técnica N°35 Eduardo Latzina, en el barrio porteño de Villa Real, estará soleado. No es un dato menor: acá ya prepararon los espacios abiertos para que los estudiantes retomen, de a poco, las clases presenciales luego de más de siete meses de vincularse de manera virtual con sus docentes y compañeros.

Mañana, en la Ciudad solo retomarán la presencialidad los alumnos de sexto año de esta escuela y de la Escuela Técnica N° 27 Hipólito Yrigoyen, también de Villa Real. El resto de las escuelas técnicas y medias irá reabriendo en los próximos días, solo para los alumnos del último año de cada ciclo. Esta semana habrá 11 aperturas en total. Los estudiantes de 7° grado del primario retomarán el próximo lunes.

Así prepararon los espacios al aire libre en la Escuela Técnica N° 27 Hipólito Yrigoyen Crédito: Ignacio Sanchez

En el ingreso a la escuela Eduardo Latzina hay un tótem de un metro de alto que al presionar un pedal da alcohol en gel. Luego, a los alumnos se les tomará la temperatura, les entregarán a todos una máscara facial y recién ahí podrán ingresar. En un patio lateral, que da a los talleres de práctica del ciclo básico, como el taller de soldadura, hay dos espacios armados con 10 pupitres cada uno más el pizarrón y el banco del docente. Estos espacios son lo que llaman "la burbuja", pensados para que no se crucen los chicos de distintos grupos. Si algún día el clima no acompaña, mudarán la burbuja a un espacio techado, pero amplio. Pero no irán a las aulas.

"El último año es uno muy especial, hay un componente emocional muy importante con los chicos que están terminando la secundaria y la expectativa es muy alta por este regreso escalonado. Solo tuvimos cuatro casos de padres que decidieron que sus hijos no van a volver hasta que todo se normalice", dice Javier Campagna, rector de la escuela.

Javier Campagna, rector de la Escuela Técnica N°35 Eduardo Latzina Crédito: ignacio sanchez

A partir del acuerdo unánime del jueves pasado en el Consejo Federal de Educación, las escuelas de la ciudad de Buenos Aires volverán a abrir sus puertas. Harán actividades de acompañamiento educativo. En el caso de las escuelas de gestión privada, deberán enviar una nota a la Dirección de Gestión Privada y quedarán habilitadas para abrir.

Los protocolos serán estrictos para disminuir al máximo el riesgo de contagios de coronavirus. Según lo disponga cada escuela, habrá turnos de entre una hora y media y cuatro horas y los grupos serán de no más de 10 alumnos.

Así serán las clases en la Escuela Técnica N°35 Eduardo Latzina Crédito: Ignacio Sanchez

Todos, tanto estudiantes como el personal docente, deberán mantener la distancia social de dos metros, el tapaboca será obligatorio en todo momento, y habrá un intervalo de 30 minutos entre los turnos para desinfectar los espacios. Si algún alumno presenta síntomas se lo llevará a una sala ya dispuesta para aislarlo y se llamará al SAME.

En cifras, cuando retomen todos los últimos años de cada ciclo de las escuelas técnicas y medias, en la gestión estatal reabrirán 38 escuelas técnicas, 131 escuelas medias y 464 primarias que atraerán a 33.221 alumnos. Mientras que en el ámbito privado abrirán sus puertas 13 escuelas técnicas, 328 secundarias y 425 primarias para 35.235 alumnos.

Frente a este caudal de estudiantes, es importante aclarar, como detalló hoy la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña que los docentes se van a poner en contacto con las familias para indicarles cuándo tienen que ir los estudiantes. Mientras no se concrete ese contacto, no deben presentarse en los establecimientos educativos. Lo que quieren evitar es amontonamientos en la puerta de los colegios.

Así serán las clases en la Escuela Técnica N°35 Eduardo Latzina Crédito: Ignacio Sanchez

Para viajar hacia la escuela, los docentes de gestión estatal que tengan la necesidad podrán utilizar el transporte público de pasajeros. En el caso de los estudiantes, hay un diálogo abierto con el Gobierno nacional para que también puedan viajar en colectivo, tren o subte, según indicaron desde la Ciudad. Aunque señalan que, habitualmente, solo un 30% de las familias y estudiantes usan el transporte público para dirigirse a la escuela. Lo que indica que el impacto sería muy bajo teniendo en cuenta que por el momento solo volverían a la presencialidad los alumnos de los últimos años.

Acuña señaló que el ciclo lectivo 2020 en la ciudad terminará el 16 de diciembre, como estaba previsto, pero que se evalúa "adelantar unos días o un mes" el inicio del próximo período. Además, confirmó que antes de fin año habrá una "instancia de evaluación y calificación" de contenidos y una "escuela de verano para el mes de enero" en la que se podrán "fortalecer" contenidos de cara a las instancias de recuperación.

La Escuela Técnica N° 27 Hipólito Yrigoyen Crédito: Ignacio Sanchez

A su vez, la semana pasada la Ciudad inició la revinculación de los 6500 chicos que han tenido un escaso o nulo contacto con la escuela en estos meses de pandemia. Esas clases se dictan en el Polideportivo de Parque Patricios (Pepirí 147), en Parque de la Estación (Perón 3326) o en el Parque Indoamericano, en Villa Soldati. Hay uno o dos turnos por polideportivo, de 9 a 10.30 y 11 a 12.30 en grupos de a 10 personas.

Guiados por el docente, esos estudiantes realizarán una actividad pedagógica utilizando computadoras que se pondrán a disposición. Las familias convocadas realizarán el trámite administrativo para disponer de la computadora, y recibirán una charla sobre buenas prácticas en el uso de los dispositivos y recomendaciones para acompañar a los chicos en internet.

