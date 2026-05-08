España identificó dos contactos nuevos que viajaron con la pasajera infectada con hantavirus

España identificó este viernes dos personas que tuvieron contacto y viajaron en el mismo vuelo que la ciudadana neerlandesa infectada con hantavirus que estuvo en el crucero MV Hondius. Esta mañana, las autoridades españolas habían detectado un nuevo caso sospechoso: una mujer de Alicante que presenta síntomas y que también viajó en el mismo avión que la mujer que padeció la enfermedad y luego falleció en Sudáfrica.

Esta tarde la ministra de Sanidad española, Mónica García, anunció que habían encontrado a la segunda pasajera del vuelo vinculado con el caso de hantavirus del MV Hondius. La mujer, de nacionalidad sudafricana, se encuentra actualmente en su país natal y es asintomática. Sin embargo, antes pasó una semana en Barcelona.

“Según la investigación epidemiológica realizada, durante su estancia se alojó sola en un hotel y no mantuvo contactos estrechos”, detalló.

Pocas horas después, la cartera informó que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) identificó otro contacto relacionado con el caso de hantavirus detectado tras la muerte de la ciudadana neerlandesa. Se trata de una mujer residente en Cataluña que no presenta síntomas.

La investigación epidemiológica explicó que esta persona no había sido identificada antes porque se cambió de asiento en el avión. En este caso, se considera que la mujer cumple criterios de contacto, por lo que deberá realizar una cuarentena en un centro hospitalario de Cataluña.

Estos dos nuevos contactos se suman al nuevo caso sospechoso que se identificó esta mañana en Alicante, el sureste de España. Allí detectaron a una mujer que presenta síntomas compatibles con hantavirus y que fue internada en aislamiento mientras realizan su evaluación clínica.

Esta mujer también viajaba en el mismo vuelo que la neerlandesa. La pasajera española estaba sentada dos filas detrás del caso fatal, aunque el contacto entre ambas fue breve durante el viaje. Presenta síntomas leves, como tos y malestar general. En paralelo, las autoridades sanitarios de la Comunidad Valenciana comenzaron el rastreo de los contactos estrechos de la paciente durante los últimos días, como parte del protocolo de prevención.

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