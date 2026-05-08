Antes del brote de hantavirus, este crucero atraía a “un tipo diferente de viajero”

El MV Hondius, el buque que quedó implicado en medio del brote de hantavirus, no es un crucero común. No cuenta con servicio de bar o bufé las 24 horas, según pasajeros que han navegado en él anteriormente. No hay piscinas ni jacuzzis en la cubierta. A veces, hay perros rastreadores para asegurarse de que los pasajeros no introduzcan contaminantes a bordo cuando bajan a tierra en ecosistemas sensibles. Otras veces, hay botas de goma desinfectadas.

Nada de eso fue suficiente para proteger al barco del hantavirus, una rara familia de virus transmitidos por roedores. Hasta el momento, tres de sus pasajeros recientes han muerto y otros cinco presentan síntomas, según la Organización Mundial de la Salud. Funcionarios de salud en una lista creciente de países se esfuerzan por rastrear a las personas que pudieron haber estado expuestas al virus después de que el barco zarpara de la Argentina a principios de abril, haciendo escala en islas del océano Atlántico Sur.

Los pasajeros dijeron que pagaron entre US$8500 y US$17000 por el viaje en el crucero Qasem Elhato - Qasem Elhato

El buque transportaba a unas 150 personas, incluidos 88 pasajeros y 61 miembros de la tripulación. “Simplemente no podía creer que sucediera en este barco porque son ridículamente estrictos”, dijo Dave Wilson, quien navegó en el MV Hondius con su hijo este año. Oceanwide Expeditions, el propietario del buque, dijo que no podía responder de inmediato a una solicitud de comentarios.

Varios ex pasajeros del MV Hondius dijeron que el barco no atracaba en destinos turísticos habitualmente concurridos. Estaba dirigido a pasajeros que deseaban una experiencia educativa, especialmente entusiastas de la vida silvestre. También era costoso; los pasajeros dijeron que pagaron entre US$8500 y US$17000 por el viaje en el crucero.

Los guías suelen ser expertos en sus campos, incluyendo biodiversidad y geopolítica, y dan conferencias entre las visitas a tierra, dijeron los pasajeros. “Es un barco sin lujos”, dijo Akvile Marozaite, directora ejecutiva de Expedition Cruise Network, un grupo de la industria, quien pasó tres días en el MV Hondius en un viaje corto alrededor de las Islas Británicas hace aproximadamente un año.

Los guías suelen ser expertos en sus campos, incluyendo biodiversidad y geopolítica, y dan conferencias

“Típicamente, atrae a un tipo diferente de viajero”. El personal también toma precauciones para evitar la contaminación del barco y de las islas que visitan los que están a bordo, dijeron ex pasajeros. Antes de abordar el MV Hondius en Ushuaia, Argentina, el Sr. Wilson dijo que vio a perros rastreadores recorrer el barco.

Mientras navegaban desde las Islas Malvinas hasta las islas Georgias del Sur en el océano Atlántico Sur y alrededor de la Península Antártica, dijo, los miembros de la tripulación intentaron no contaminar los ecosistemas que visitaban. El Sr. Wilson y otro pasajero dijeron que les habían dado botas de goma desinfectadas para caminar por senderos designados en las islas. Los guías vigilaban para asegurarse de que mantuvieran una distancia de los pingüinos, focas y otra fauna. Sus mochilas debían depositarse sobre una lona en tierra para que nada de lo que traían consigo hiciera contacto con el suelo, dijeron.

El personal también toma precauciones para evitar la contaminación del barco, dijeron ex pasajeros

Antes de que los pasajeros volvieran a bordo, la tripulación revisaba su ropa, asegurándose de que no hubiera semillas pegadas en las costuras para reducir el riesgo de transportar especies invasoras, dijo el Sr. Wilson. También tenían que pasar por una solución antibacteriana antes de quitarse las botas, agregó. “Los protocolos de bioseguridad eran sólidos como una roca”, dijo en una entrevista.

Aunque la transmisión de persona a persona del hantavirus es rara, funcionarios de la OMS confirmaron que la cepa Andes que ha infectado a pacientes del barco es la única especie conocida que se propaga entre humanos. Entre los fallecidos había una pareja de los Países Bajos que había compartido un camarote, dijeron los funcionarios. La pareja se unió al crucero en la Argentina, y los funcionarios de salud dicen que creen que fueron infectados antes de abordar el barco. Una tercera persona, una mujer alemana, murió a bordo casi tres semanas después de la primera muerte.

Los guías vigilaban para asegurarse de que mantuvieran una distancia de los pingüinos, focas y otra fauna Oceanwide Expeditions

El MV Hondius es más pequeño que un crucero de lujo, y los pasajeros dijeron que interactúan en el comedor, el salón y la sala de conferencias. Expasajeros dijeron que para llegar a las islas en su itinerario, eran trasladados en grupos de 10 o más en botes inflables. Los miembros de la tripulación se mezclaban regularmente con los huéspedes, a veces respondiendo preguntas sobre fauna durante las comidas.

“Fue uno de los mejores viajes de mi vida”, recordó Augusto Gomes, un videógrafo de vida silvestre brasileño quien había sido contratado por Oceanwide Expeditions para filmar videos. “Creo que simplemente tuvieron mala suerte”, dijo sobre aquellos que enfermaron y sus compañeros de viaje. “Podría pasarle a cualquier barco”.

Uno de los camarotes del MV Hondius

Barbara Kosaback Williams ha estado en dos viajes con Oceanwide Expeditions, una vez a la Antártida y otra al Ártico. Ella insiste en llamar al buque un barco de expedición y no un crucero. La Sra. Kosaback Williams, de 66 años, solía trabajar en un laboratorio médico en patología anatómica. Dijo que quedó impresionada por los protocolos de higiene en el barco, así como por las instalaciones médicas a bordo.

Mencionó también que había estado en contacto con algunas de las personas actualmente a bordo del buque, que hasta el viernes se dirigía de Cabo Verde a las Islas Canarias. “Todo el mundo parece estar bien”, dijo. El brote no la ha disuadido de planificar su tercer viaje en el MV Hondius. Esta vez, a los Balcanes.

Por Lynsey Chutel, Claire Moses y Amelia Nierenberg