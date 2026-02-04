Esta es la urgencia más frecuente para los cirujanos, pese a que el dolor “pasa solapado”

Aunque muchas personas creen que se trata de un problema que afecta sobre todo a los más jóvenes, la apendicitis es en realidad una de las urgencias quirúrgicas más frecuentes en las guardias. Así lo advirtió en LN+ el médico Jorge Tartaglione, quien remarcó que es un cuadro que también aparece en adultos sanos y que puede volverse grave si no se trata a tiempo.

“Uno piensa que es cosa de chicos, pero es la urgencia más habitual para los cirujanos”, explicó el especialista, al referirse a una afección que suele presentarse de manera repentina y con síntomas que, en algunos casos, pueden pasar desapercibidos.

Jorge Tartaglione hablo sobre la operacion de Peter Lanzani

Qué es el apéndice y por qué se inflama

El apéndice es una pequeña prolongación del intestino grueso. Tartaglione detalló que cumple una función vinculada al sistema inmunológico porque almacena bacterias, aunque aclaró que no es un órgano indispensable.

Cuando se inflama o se infecta, puede desencadenar un cuadro que requiere cirugía inmediata para evitar complicaciones.

El dolor que empieza “raro” y se desplaza

Uno de los principales problemas es que el dolor no siempre aparece de manera clara desde el inicio. Según el médico, suele comenzar con una molestia difusa alrededor del ombligo.

“Empieza con un dolor raro alrededor del ombligo, que va creciendo y corre hacia la parte derecha baja de la panza”, describió.

El apéndice es una pequeña prolongación del intestino grueso LA NACION

A ese síntoma se le pueden sumar:

Náuseas

Fiebre

Falta de apetito

Malestar general

El especialista advirtió que, en algunos casos, el cuadro “pasa solapado” y no evoluciona tan rápido, lo que puede llevar a subestimarlo.

Por qué no hay que ignorar el dolor abdominal

Tartaglione fue contundente al señalar que lo más peligroso es no prestarle atención a las señales del cuerpo. Si no se opera a tiempo, la apendicitis puede derivar en una peritonitis, una infección grave dentro del abdomen. “Antiguamente te podía costar la vida”, recordó.

Por eso insistió en que no se trata de un problema menor ni exclusivo de la infancia: puede afectar a cualquier persona, incluso sin antecedentes médicos.

El tratamiento habitual es la extracción del apéndice mediante una cirugía laparoscópica. Si se realiza a tiempo, el pronóstico suele ser muy bueno. “El mensaje final es que si te avisa la panza, cuidala”, concluyó el médico, al recomendar consultar rápidamente ante un dolor abdominal persistente o en aumento.