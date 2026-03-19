Parque Patricios: levantaron la clausura preventiva en sectores “aptos” y la fiscalía deberá definir si los vecinos pueden volver

A 15 días del derrumbe del estacionamiento, la Guardia de Auxilio, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso anoche el levantamiento de la clausura preventiva en aquellos sectores del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, que fueron considerados aptos para la habitabilidad, y mantuvo la restricción en los espacios que aún no reúnen las condiciones necesarias.

La información surge de un comunicado al que accedió LA NACION, en el que se detalla que la medida alcanza únicamente a las áreas evaluadas como habitables y que la restricción continúa vigente en los sectores que siguen bajo observación.

Según el texto oficial, se entregará a cada unidad funcional un plano detallado en el que se identificarán con precisión los sectores habilitados y aquellos que continúan bajo clausura. El objetivo, indica el comunicado, es que cada vecino conozca de manera clara qué espacios del inmueble fueron considerados aptos y cuáles mantienen la restricción por no reunir todavía las condiciones necesarias.

La Guardia de Auxilio dio intervención a la fiscalía y pidió habilitar a las prestatarias para normalizar servicios; vecinos denuncian falta de información y convocan a una nueva marcha el 21 El lugar, que se encuentra vallado, amaneció con máquinas excavadoras para retirar escombros y rescatar vehículos; crece la incertidumbre y se afianzan los reclamos de los vecinos que quieren regresar a sus viviendas Nicolás Suárez

El texto también remarca que ayer por la tarde se dio intervención a la Fiscalía, que será la autoridad encargada de dictaminar el regreso de los vecinos a sus viviendas.

En paralelo, se solicitó formalmente que la Fiscalía autorice a las empresas prestatarias a restablecer los servicios esenciales -agua, luz y gas- en los inmuebles afectados. En consecuencia, se señala que será el Ministerio Público Fiscal (MPF) quien disponga las instrucciones correspondientes para avanzar con la normalización efectiva de dichos servicios, en el marco del proceso que sigue abierto tras el derrumbe que se produjo el martes 3 de marzo.

Por otra parte, el documento informó que se encuentra en elaboración un protocolo de regreso, que será comunicado una vez que la Fiscalía habilite el reingreso.

Ese reglamento, según se indicó, tiene como objetivo garantizar un retorno ordenado, seguro y coordinado, mediante la articulación de las distintas áreas del Gobierno que han intervenido durante todo el proceso. En línea con esa planificación, el texto agrega que se notificará a los vecinos el inicio de la implementación del protocolo, junto con las pautas específicas para el reingreso.

El Gobierno porteño levantó la clausura en sectores habitables y dejó la decisión final del reingreso en manos de la fiscalía Ricardo Pristupluk

Finalmente, el comunicado establece que, al momento del retorno, los vecinos contarán con acompañamiento en territorio por parte de las áreas intervinientes, con el propósito de evacuar consultas y brindar asistencia directa.

El anuncio se conoció a 15 días del derrumbe ocurrido en el sector de cocheras del complejo, un episodio que derivó en la evacuación de residentes y en un operativo de emergencia con restricciones de acceso mientras se realizaron evaluaciones técnicas y tareas de estabilización. Durante ese período, los vecinos fueron alojados en hoteles y otras alternativas temporarias, con prórrogas sucesivas que, según relataron, se fueron renovando por tramos.

En las últimas horas, los residentes indicaron a LA NACION que las fechas de hospedaje volvieron a actualizarse. “En cuanto al hospedaje, nos renovaron hasta el 25 y la comunicación entre Cosud y el Gobierno de la Ciudad está totalmente rota: solamente toman nota y eso es todo, y no informan nada. Es así, lamentablemente”, expresó a este medio Teresa Alfaro, una de las vecinas del complejo.

En la misma línea, Norma Ramírez señaló que no fue notificada con anticipación y que se enteró del cambio el mismo día en que vencía el plazo anterior. “Me tuve que comunicar yo y firmar un reclamo con el estudio de [Fernando] Burlando para que me informen qué pasa con mi hospedaje”, comunicó a este medio.

Concentración pacífica convocada por vecinos evacuados del complejo Estación Buenos Aires. Tadeo Bourbon - LA NACION

En paralelo, el reclamo vecinal volverá a expresarse en la calle. Tras la concentración realizada el sábado pasado, los vecinos anticiparon una nueva convocatoria para el sábado 21 de marzo, con el objetivo de volver a exigir definiciones. “La fiscal sigue buscando un culpable y estamos a la espera del informe del equipo del doctor Burlando y el sábado vamos a hacer otra marcha en el barrio como el sábado pasado”, afirmó Alfaro.