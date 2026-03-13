“Estamos a tiempo de revertir esta situación”: la carta que revela la alarma por el ausentismo en las escuelas bonaerenses

“Estamos a tiempo de prevenir y revertir esta situación en el año que se inicia”. Con esa frase, repetida en las tres comunicaciones oficiales enviadas a las familias bonaerenses, la Dirección General de Cultura y Educación ubicó el problema del ausentismo escolar en el centro del inicio del ciclo lectivo. Las cartas, leídas en actos de apertura y entregadas en formato impreso en escuelas estatales y privadas, buscan habilitar una conversación urgente: recuperar la asistencia diaria como condición para sostener el aprendizaje en todos los niveles.

“La asistencia intermitente afecta profundamente el aprendizaje porque interrumpe un proceso valioso que necesita continuidad”, señalan las comunicaciones oficiales enviadas por la provincia. En todos los niveles —inicial, primario y secundario— las cartas insisten en que “la educación es un derecho y es el Estado quien debe garantizarlo, pero ese compromiso requiere de la presencialidad sostenida”.

La provincia distribuyó mensajes específicos para nivel inicial, primario y secundario, con una estructura común y un segundo párrafo adaptado a las particularidades de cada etapa.

En el caso de los jardines de infantes, Educación advirtió que en el ciclo anterior, en algunos establecimientos, las inasistencias llegaron a 20 días. Según el texto, ese patrón interrumpe rutinas esenciales para la construcción de autonomía, dificulta la continuidad de los vínculos con los docentes y afecta aprendizajes que requieren experiencias cotidianas en la sala. El planteo es simple: la educación es un derecho, pero para que ese compromiso se cumpla, las niñas y los niños deben estar presentes todos los días.

En los niveles educativos obligatorios, el mensaje es especialmente enfático: “Estamos a tiempo de prevenir y revertir esta situación en el año que se inicia”, advierten los textos. “Es por eso que las y los convocamos a trabajar en conjunto para recuperar el valor de ir todos los días a la escuela ”, continúa el documento dirigido a las familias.

En primaria, la comunicación se apoya en datos concretos del ciclo anterior. Los equipos provinciales observaron que los estudiantes que faltaron más de 10 veces en el primer trimestre obtuvieron calificaciones más bajas en Prácticas del Lenguaje y Matemática que quienes mantuvieron una asistencia regular. La carta explica que la intermitencia en la presencia escolar interrumpe procesos que necesitan continuidad y vuelve más complejo sostener el avance en las tareas y en la adquisición de contenidos básicos.

La comunicación destinada al nivel secundario agrega una advertencia concreta sobre los efectos a mediano plazo: “Cuando las inasistencias son frecuentes, se interrumpe un proceso valioso y la adquisición de conocimientos se vuelve más compleja, dificultando el avance sostenido en las tareas escolares”.

En la escuela secundaria, el análisis de las trayectorias también mostró diferencias significativas. Según la provincia, los estudiantes que faltaron menos de 15 días durante el año iniciaron el ciclo siguiente sin materias pendientes o con muchas menos que quienes acumularon mayor cantidad de ausencias.

El mensaje oficial señala que la asistencia intermitente afecta de manera profunda la progresión académica y que esa interrupción se vuelve más difícil de revertir cuando el problema se prolonga. Por eso, la convocatoria a las familias es a trabajar desde el inicio para que la presencia diaria sea sostenida.

La estrategia de entregar el material impreso apunta, según informaron a LA NACION, a garantizar que la información llegue a todos los hogares y a facilitar el tratamiento del tema en las reuniones iniciales con las familias. El gobierno provincial busca que el problema se aborde comunitariamente y desde el primer día de clases.

La estrategia porteña

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires introdujo este año cambios en el régimen de asistencia del nivel secundario. El Ministerio de Educación porteño redujo de 25 a 20 el máximo anual de faltas permitidas para estudiantes de escuelas estatales y privadas e instaló un límite de cinco inasistencias por bimestre. También se eliminaron las excepciones discrecionales que permitían amortiguar el impacto académico de llegadas tarde acumuladas o ausencias asociadas a viajes fuera del calendario escolar. Con el nuevo esquema, la regularidad se evaluará con mayor frecuencia y, si un estudiante pierde esa condición, deberá recuperar contenidos en las instancias previstas, como el receso invernal o el período diciembre‑febrero.

La Ciudad sumó además un sistema de alertas tempranas: desde la segunda falta injustificada se activará un contacto con las familias a través de Boti, el WhatsApp oficial del Gobierno porteño. El seguimiento se complementa con tableros de presentismo, reportes nominales y herramientas de inteligencia artificial integradas en la plataforma Aprende BA, destinadas a detectar patrones y anticiparse al riesgo de abandono. La ministra de Educación, Mercedes Miguel, señaló que la asistencia no puede naturalizar niveles de ausentismo que afectan el aprendizaje y que la presencia sostenida es una responsabilidad compartida entre la escuela y las familias.

Según datos oficiales, la tasa promedio de inasistencias en la secundaria porteña equivale a 27 faltas anuales, casi dos meses sin clases. En ese contexto, la Ciudad busca reforzar la cultura de la presencialidad con reglas más estrictas, mayor periodicidad en el seguimiento y apoyos personalizados. Tanto en la provincia como en la Ciudad, el objetivo declarado es el mismo: intervenir antes de que la inasistencia se traduzca en rezagos, repitencias o abandono.