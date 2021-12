“Estamos en el inicio de una tercera ola”. Hasta dónde escalará la suba de casos de coronavirus en la Argentina

La imagen del fin de semana, además de los festejos navideños, fue la de los centros de testeo y las unidades febriles abarrotadas de personas con síntomas o que fueron contacto estrecho de algún caso positivo. Una de las incógnitas que surgen es si la Argentina está atravesando finalmente la tercera ola de coronavirus. Según los especialistas y autoridades consultadas por LA NACION, la respuesta es que sí, aunque esta vez, o al menos hasta el momento, el aumento de los contagios no tuvo repercusión en la ocupación de camas de terapia intensiva.

Otra pregunta es si es posible proyectar cuándo los casos empezarán a bajar, teniendo en cuenta que gran parte de la población está vacunada (el 71,2% de la población tiene el esquema completo y el 10,1% la dosis de refuerzo), pero con variantes que circulan que son mucho más contagiosas.

Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial durante la pandemia, cree que “sin lugar a dudas” la Argentina está atravesando una tercera ola de coronavirus, pero señala que no es posible proyectar cuándo la curva volverá a caer: eso dependerá de variables como la vacunación y la responsabilidad social.

“Estamos en el inicio de una tercera ola. Veníamos con muy pocos casos y, en los últimos dos meses, aumentaron 16 veces. Están circulando las dos variantes de más alta transmisibilidad, hay que estar atentos. La vacuna logró que el aumento en las infecciones no se traslade a las camas de terapia de manera directa, pero la evolución de los contagios va a depender del avance de la tercera dosis de la vacuna y del comportamiento social. Si la gente se va a hisopar a los dos días de haber tenido un contacto estrecho, el virus se va a seguir propagando. Lo correcto es hisoparse siete días después”, argumenta López.

Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, aseguró en declaraciones radiales que el país se encuentra atravesando la tercera ola: “Estamos transitando nuestra tercera ola, al igual que toda la Argentina, sobre todo en esta última semana”.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en tanto, también adhieren a esa evaluación sobre la situación actual: “Todo indica que estamos en la tercera ola”. Así lo confirmaron también desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Las cifras de la pandemia

El año pasado el pico de la pandemia llegó el 21 de octubre con 18.326 infecciones en 24 horas. Mientras que la segunda ola fue en abril y comenzó a partir de una base alta de casos, contrario a lo que sucedió en Europa que, durante el verano previo al rebrote que sufrieron, los casos habían alcanzado las cifras más bajas de los últimos meses. El 27 de mayo de este año en la Argentina llegaron a registrarse 41.080 infecciones en una jornada.

Ahora, la cifra de contagios está en aumento, pero está lejos de aquellos números. Por ejemplo, durante la semana pasada, si bien las infecciones aumentaron un 69% respecto de la anterior, se registró un promedio de 4224 infecciones por día, cuando la semana del 13 al 17 de diciembre esa cifra era de 2500. Sin embargo, a diferencia de la primera y la segunda ola, esta vez, gracias a la vacunación las muertes en diciembre se mantuvieron relativamente estables. El mes comenzó con ocho decesos, el 14 llegó a su pico con 43 muertes y ayer se registraron 15. Mientras que en junio de este año hubo un pico de fallecimientos de 732 en un día.

Al comparar cómo llegó la Argentina a la Navidad del 2020 con la que acaba de pasar, los datos muestran que los contagios este año subieron un 56%, pero hay cuatro veces menos fallecidos. En cuanto a los internados, el 23 de diciembre del año pasado la ocupación de camas de terapia intensiva a nivel país era del 54%, mientras que ahora es del 35%.

Jorge Geffner, miembro del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), indica que, a su modo de ver, no está claro cuándo van a comenzar a bajar los casos, pero también afirma que el país está atravesando la tercera ola de la enfermedad.

“Sin dudas estamos en la tercera ola. Esta semana creo que podemos llegar a los 30.000 casos diarios, no solo por el aumento de los contagios, sino también porque aumentaron los testeos. Pero es difícil determinar cuándo van a bajar. La ciencia ha logrado grandes avances en el tratamiento y en el desarrollo de vacunas, pero aún tenemos dudas sobre la dinámica de estas olas. Por ejemplo, ¿por qué Brasil no tiene muchos casos cuando es un país donde no hay restricciones? La dinámica de las olas se debe a una gran cantidad de variables, y algunas de esas variables no las tenemos del todo claras. En Sudáfrica ómicron creció rápidamente y ya están bajando los casos, mientras que en el Reino Unido bajan muy lentamente, y a qué se debe esa diferencia en la dinámica de los casos no está del todo claro”, describe Geffner.

Por su parte, Jorge Aliaga, exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, cree que este ascenso de casos comenzará a frenarse a partir del próximo 10 de enero.

“Yo creo que lo fundamental es el comportamiento de las personas. Estamos viendo el mismo comportamiento que en diciembre 2020 (con variantes más contagiosas, pero con muchísimos vacunados). Creo que es muy posible que los casos bajen para el 10 de enero, cuando se empiece a ver el efecto de las vacaciones, con mucha gente yéndose al aire libre a vacacionar”, opina Aliaga.