¿Estás pensando en rellenarte los labios? Esto es lo que tenés que saber

NUEVA YORK.— Gianna Palumbo siempre pensó que sus labios eran demasiado pequeños para su rostro. Cuando vio en las redes sociales fotos de mujeres con rellenos en los labios, decidió, a los 20 años, someterse al procedimiento.

Palumbo, que ahora tiene 22 años, dijo que la gente suele halagar sus labios y, cuando se los agradece, también dice dónde se los hizo.

“Quiero normalizarlo, porque no es malo querer mejorar algo de tu cuerpo”, dijo Palumbo, quien vive en Buffalo, Nueva York.

Los rellenos labiales, en los que se inyecta ácido hialurónico para aumentar el volumen de los labios, son cada vez más populares entre pacientes jóvenes como Palumbo. En un informe de la Academia Estadounidense de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial, casi el 75 por ciento de los cirujanos plásticos encuestados dijeron que más personas menores de 30 años les solicitan inyectables como rellenos de labios y otros procedimientos cosméticos.

Algunos dijeron que con regularidad ven a pacientes que piden cosas específicas basadas en imágenes que vieron en línea, incluso de influencers que a veces utilizan filtros de foto o video para resaltar sus rasgos. Celebridades como Kylie Jenner también han despertado interés en el relleno de labios en los últimos años.

“La gente se informa en las redes sociales”, dijo Ashley Amalfi, cirujana plástica de Rochester y presidenta del subcomité de redes sociales de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos. Para contrarrestar la desinformación y proporcionar contexto, ella y los médicos con los que trabaja publican en Instagram y TikTok sobre rellenos y otros procedimientos, y anima a otros cirujanos a hacer lo mismo.

Si estás pensando en ponerte un relleno labial, esto es lo que los profesionales médicos quieren que sepas.

Elige cuidadosamente a un médico y acude a una consulta

Comienza con una consulta para compartir tus objetivos y preocupaciones, y aprender lo que un médico puede hacer de una manera segura y de tal forma que se vea natural.

Busca un cirujano plástico o cirujano plástico facial certificado, un dermatólogo o un profesional médico que trabaje directamente bajo su supervisión, dijeron los expertos.

“Si vas al consultorio de un médico, lo más probable es que esté bien capacitado y utilice buenos productos”, dijo Theda Kontis, cirujana plástica facial en Baltimore y expresidenta de la Academia Estadounidense de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial. “Si vas a una habitación de hotel o a un spa, no sabes lo que utilizan”, ni si hay un profesional médico cualificado disponible en caso necesario.

Piensa qué quieres y por qué

Los proveedores dijeron que los pacientes deben evitar los rellenos para emular los estándares de belleza que ven en las redes sociales, ya que pueden no ser seguros, alcanzables o de aspecto natural para su cara.

Amalfi dijo que siempre empieza con prudencia, con una sola jeringa de relleno, o incluso media jeringa, y así tiene la opción de añadir más posteriormente. Lo hace para crear un efecto natural y asegurarse de que los pacientes se sienten cómodos con el cambio. Tanto ella como otros expertos insisten en que hay que cerciorarse de que los pacientes realmente desean y se beneficiarían de los rellenos, y de que tienen expectativas realistas sobre los resultados.

Digamos, por ejemplo, que un paciente siente que sus labios no son simétricos. “Si veo eso y estoy de acuerdo con su evaluación, y creo que puedo hacerle feliz, entonces lo haré”, dijo Kontis. Pero si tienen labios muy finos y quieren parecerse a Angelina Jolie, dijo, “simplemente no va a suceder”.

Conoce lo que debes esperar

Durante el procedimiento, se aplicará una crema anestésica y luego se harán varias inyecciones de ácido hialurónico para esculpir el labio. Incluso con anestesia, el procedimiento puede ser doloroso, dijo Kontis. A veces los médicos también administran inyecciones de anestesia en la boca, como hace un dentista.

Después, los labios pueden estar hinchados y amoratados; una bolsa de hielo puede ayudar a reducir estos síntomas. El relleno tarda unas dos semanas en asentarse.

Si no te gusta el resultado, el médico puede disolver el relleno con otra inyección. Por lo demás, los labios volverán a su tamaño normal en unos seis a doce meses. Kontis dijo que si se aplican rellenos durante años, el organismo acumulará colágeno en respuesta, lo que podría aumentar el “tamaño normal” de los labios.

Investiga los riesgos para la salud

El mayor riesgo del procedimiento es que la aguja toque accidentalmente un vaso sanguíneo. Esto puede provocar la pérdida de flujo sanguíneo en la zona y la muerte del tejido. “En manos experimentadas, es poco probable que ocurra”, dijo Kontis.

Los médicos desaconsejan el uso de rellenos en mujeres embarazadas o en período de lactancia, y en personas que tengan heridas abiertas, como acné o quemaduras, o hayan tenido reacciones alérgicas a sustancias contenidas en el relleno.

Además, las personas con antecedentes de herpes labial o ampollas febriles pueden necesitar un medicamento antivírico después del procedimiento, ya que las inyecciones pueden causar brotes, dijo Kontis.

Algunas empresas de belleza y usuarios de las redes sociales han promocionado las “plumas” de hialurón —que utilizan alta presión para introducir ácido hialurónico en la piel— como una alternativa a las inyecciones. Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha advertido contra el uso de estos productos no regulados y ha señalado que pueden causar infecciones, cicatrices y otras complicaciones graves.

Por Nina Agrawal