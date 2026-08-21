Estas son las nuevas formas de medir el colesterol y la prueba clave para detectar si están bien o mal los niveles

Según explica el doctor Jorge Tartaglione, la medicina actual ya no se limita a observar un valor aislado en los análisis de sangre, sino que se centra en el cálculo de riesgo individualizado del paciente.

“Antes yo te decía, vos tenés que tener el colesterol por debajo de 200. Hoy tengo que hacerle un riesgo, le saco un riesgo, veo un riesgo y veo qué hago”, afirmó el especialista para describir cómo se gestiona hoy la salud cardiovascular en la consulta profesional.

Los nuevos valores del colesterol

Para vizualizar cómo funciona el mecanismo biológico, el profesional ejemplificó que las arterias funcionan como una autopista donde transitan distintos vehículos. Para ello, sostuvo que existe un colesterol bueno, representado por un “camioncito que va agarrando de la pared el colesterol y se lo lleva al hígado”, y un colesterol malo que se deposita en la pared arterial.

Sin embargo, el riesgo aumenta drásticamente con un tercer elemento, la lipoproteína A o Lp(a). Tartaglione enfatiza la necesidad de un examen específico: “Si tenés esto, tenés que hacértelo una vez en la vida. Te tienen que medir lipoproteína A. Tiene un componente genético”.

El especialista advirtió que la evaluación del riesgo es un proceso técnico que determina la agresividad del tratamiento médico. Si el riesgo es bajo, el objetivo es mantener el colesterol LDL por debajo de 100 mg/dl; si el riesgo es alto, la meta desciende a 70 mg/dl.

En pacientes con eventos cardíacos previos o infartos, la recomendación es más estricta: “Tenés que llevarlo menos de 55”, subrayó el cardiólogo. Estas metas se definen tras analizar factores como la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y el estrés.

Las estatinas, que ayudan a reducir el colesterol "malo" en la sangre, es por ello que Tartaglione sostiene que debe ser recomendado por los profesionales GETTY IMAGES

Uno de los puntos críticos abordados por el profesional es la medicación y sus efectos secundarios. Ante la consulta sobre los dolores musculares que pueden generar las estatinas, el doctor aclaró que este síntoma afecta aproximadamente a un 20% de los pacientes.

En esos casos, la ciencia ha avanzado hacia alternativas como el ácido bempedoico. “Se cambia por otro medicamento nuevo últimamente que se llama ácido bempedoico, pero esto siempre consulta a tu médico”, advirtió Tartaglione.

Hábitos saludables para cuidar el colesterol

En cuanto a los hábitos, la recomendación del especialista fue clara: “Comé lo que venga de la tierra, comé lo que del sol, hacé la dieta Mediterránea”. Esta dieta, sumada a una adecuada calidad de sueño, el control de peso y la supresión total del tabaco, es un pilar fundamental para controlar el colesterol.

Respecto al cigarrillo, el cardiólogo remarcó el impacto del hábito: “Cada vez que fumás, estás pensando en cucarachas, cada vez que fumás apretás la arteria con cada pitada que vos das”.