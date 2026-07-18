Estas son las obras de teatro gratis para ver en CABA durante las vacaciones de invierno 2026

Las vacaciones de invierno son uno de los momentos más esperados por los chicos y también una oportunidad para que las familias disfruten de actividades culturales. Como ocurre cada año, la Ciudad de Buenos Aires contará con una programación especial que incluye decenas de obras de teatro, conciertos y espectáculos infantiles gratuitos en distintos espacios culturales.

Las opciones par disfrutar de obras teatrales con los niños

Uno de los principales escenarios será el Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento (ex CCK), que durante todo el receso ofrecerá más de 500 actividades para niños, adolescentes y adultos, entre ellas una variada cartelera teatal con entrada libre y gratuita.

La programación reúne propuestas para distintas edades, con funciones de teatro, clown, narración oral y espectáculos musicales que se desarrollarán entre mediados de julio y los primeros días de agosto. En algunos casos será necesario reservar lugar o retirar las entradas previamente debido a la capacidad limitada de las salas.

A continuación, un repaso de algunas de las obras gratuitas que podrán verse durante las vacaciones de invierno:

1 Héroes, villanos y mamás

Esta obra propone una mirada divertida sobre los personajes clásicos de los cuentos infantiles a través del humor y la música. La historia combina situaciones cotidianas con aventuras protagonizadas por héroes, villanos y madres que intentan resolver conflictos inesperados.

Las funciones se realizarán en la Sala Argentina del Palacio Libertad entre el 16 y el 22 de julio, como parte de la programación especial para las vacaciones.

2 Clownies Cazamentiras

El humor y el clown serán los protagonistas de este espectáculo pensado para toda la familia. Dos personajes muy particulares deberán enfrentarse a distintas situaciones disparatadas mientras invitan al público a participar de la historia.

La obra se presentará del 22 al 26 de julio en la Sala Argentina y forma parte de las propuestas teatrales más esperadas para los más chicos.

3 Anita te cuenta un cuento

La reconocida actriz Ana María Picchio protagoniza esta propuesta de narración oral que recupera cuentos clásicos para compartir en familia.

Las funciones tendrán lugar en el Salón de Honor del Palacio Libertad durante distintos días de las vacaciones de invierno.

Hay diferentes propuestas para los más chicos en vacaciones de invierno Shutterstock

4 Valija de sueños

Esta propuesta combina teatro, imaginación y narración para invitar a los chicos a recorrer distintas historias a partir de una misteriosa valija que guarda aventuras, personajes y mundos fantásticos.

Podrá verse en el Auditorio 413 durante los fines de semana del receso escolar.

5 Una sonrisa vale más que mil palabras

El artista Martín Garibaldi presenta un espectáculo que mezcla humor, gestualidad y participación del público, pensado especialmente para niños pequeños y familias.

Las funciones se desarrollarán en el espacio Pequeño Teatro del Palacio Libertad durante buena parte de las vacaciones de invierno.

6 Cómo conseguir las entradas

Todas estas obras forman parte de la programación gratuita del Palacio Libertad. Si bien el ingreso no tiene costo, algunas funciones requieren reserva previa o el retiro de entradas el mismo día debido a la capacidad limitada de las salas. Por ese motivo, se recomienda consultar la agenda oficial antes de asistir para conocer horarios, disponibilidad y modalidad de ingreso.

Una opción ideal para disfrutar en familia

Las vacaciones de invierno ofrecen una excelente oportunidad para acercar a los más chicos al teatro y a las propuestas culturales. Gracias a esta programación gratuita, las familias podrán acceder a espectáculos de calidad sin necesidad de gastar dinero y disfrutar de jornadas diferentes en uno de los espacios culturales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Los más chicos cuentan con variadas alternativas para estas vacaciones

Con obras para distintas edades, funciones todos los días y una programación que combina teatro, música y narración, el Palacio Libertad vuelve a consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro para quienes buscan planes gratuitos durante el receso escolar.