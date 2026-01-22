Este es el nuevo colectivo que une el sur de la ciudad con el norte: cómo es el recorrido y qué barrios conecta

El gobierno porteño informó que desde este jueves 22 de enero estará disponible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un nuevo ramal que realizará un amplio recorrido y conectará la zona sur con la zona norte.

La línea 42 tendrá un nuevo ramal desde el 22 de enero ricardo-pristupluk-11511

Este nuevo servicio consta del ramal C de la línea 42 y realizará un recorrido entre el barrio de Nueva Pompeya y Núñez que, según los datos oficiales, beneficiará a más de 30.000 vecinos y pasajeros.

Cómo es el recorrido del nuevo colectivo y qué barrios conecta

De acuerdo a la información proporcionada por el gobierno porteño, el ramal C de la línea 42 conectará la zona sur con la norte.

“El recorrido, que unirá el sur y el norte de la ciudad tendrá la ubicación de su estación cabecera sur en Av. Amancio Alcorta y Oscar Natalio Bonavena, en el barrio Espora. Mientras que en Núñez se encontrará en el Parque de los Niños, que es un punto de encuentro donde los fines de semana se realizan actividades recreativas.

El recorrido del ramal C en la zona sur de la ciudad

A su vez, este nuevo recorrido permitirá la conexión entre los barrios de Parque Chacabuco, Caballito, Palermo, Villa Crespo, Chacarita y Belgrano.

La información oficial indica que el servicio funcionará entre las 05.30 y las 22.

Qué actividades se pueden hacer en el final del recorrido del ramal C

El trayecto que realiza el nuevo servicio de la línea 42 finaliza en el Parque de los Niños, ubicado en el límite entre CABA y el partido de Vicente López.

Se trata de un espacio verde de 32 hectáreas, donde se puede encontrar una gran variedad de especies de aves autóctonas, como el chingolo, el benteveo y la calandria.

Quienes visiten este punto de encuentro se encontrarán con gran cantidad de árboles, mesas para hacer un picnic, una vista privilegiada de la costanera y un puente peatonal que comunica al parque con la localidad de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.

Además, el Parque de los Niños cuenta con áreas de juegos recreativos, bicisendas, baños y estacionamiento gratuito.

El ramal C de la línea 42 termina el recorrido en el Parque de los Niños

Cómo impacta este cambio en el ramal B de la línea 42

Por otro lado, y como parte de las tareas de conexión entre el sur y el norte de la ciudad, el ramal B, que finaliza en Ciudad Universitaria, también ingresará al barrio Espora, compartiendo el mismo recorrido y estación de cabecera en esa zona.

Hacia fines del año pasado, en tanto, se lanzaron los ramales B y C de la línea 115, con lo que quedaron conectados los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, Nueva Pompeya, Almagro y San Nicolás.