González Prieto dio detalles del violento robo que sufrió el sábado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2020 • 08:06

"Uno me apuntó y me dijo: 'Lo mato, lo mato'. Estoy vivo de milagro".

El periodista de TN Ignacio González Prieto dio detalles del violento asalto que sufrió en la tarde del sábado en Caseros, partido bonaerense de Tres de Febrero, en el que cinco delincuentes armados lo interceptaron cuando regresaba de hacer unas compras parar quitarle el auto y él se resistió a golpes de puño.

"Mi reacción fue lo que no hay que hacer. Me fui encima del delincuente a enfrentarlo y tuve una pelea. Estoy vivo de milagro", le confesó ayer a sus compañeros del canal de cable TN, donde él se dedica a cubrir noticias vinculadas con el rubro policiales. Y agregó: "Tengo la cabeza vendada. Anoche me dolía todo, y hoy más".

Qué pasó

El robo sucedió el sábado, alrededor de las 18.45, en el cruce de Lisandro Medina y Dante, en Caseros, y los delincuentes huyeron con el coche del periodista, un Ford Focus de color blanco, que luego fue encontrado cerca de la villa Carlos Gardel, en la zona del Hospital Posadas.

Durante el episodio, los ladrones le pegaron un culatazo en la cabeza y luego lo patearon en el piso. La familia del periodista informó entonces que estaba fuera de peligro, aunque debió recibir asistencia médica luego del episodio.

González Prieto dio más detalles sobre el episodio al contar que había salido de hacer las comprar por el barrio en el que vive cuando escuchó un auto doblar muy fuerte y se imaginó lo peor: "En mi cabeza lo primero que pensé fue: "«estoy puesto»".

Tengo la sensación de que volví a nacer, tuve una reacción de defenderme ante gente armada Ignacio González Prieto

Los ladrones iban en un Peugeot 208 blanco con los vidrios polarizados. Desde allí se bajó un ladrón armado. "Me encontré peleando con tres personas a la vez. En ese momento empezaron a salir comerciantes y vecinos para ver lo que estaba pasando", relató González Prieto, y agregó que luego se sumaron dos ladrones más, quienes también iban armados: uno le pegó en la cabeza y el otro lo mantuvo en la mira. "Me apuntó y dijo: «Lo mato, lo mato»", recordó. "Si hubieran disparado habría sido un desastre porque para entonces ya había en la cuadra comerciantes y vecinos que salieron a la calle.

Los ladrones se escaparon con el Ford Focus del periodista, que luego fue recuperado en la zona de la Villa Carlos Gardel. "Tengo la sensación de que volví a nacer, tuve una reacción de defenderme ante gente armada", resumió.

Por último, dejó una señal de alerta. "Hay un tema que preocupa, y es que muchos delincuentes salieron de la cárcel y volvieron a juntarse con sus pares. Es gente armada y peligrosa" , dijo el periodista, quien desde anoche vive con custodia en la puerta de su casa.

Proveniente de la ciudad de Bolívar, González Prieto tiene una extensa carrera periodística que incluye haber sido corresponsal extranjero para México, Ecuador y Estados Unidos. Pasó también por el periodismo deportivo y en los últimos años trabaja casi exclusivamente en temas policiales y de seguridad. Se desempeña actualmente en la señal TN y Canal 13 y además es docente universitario.