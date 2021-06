Estudio: Los nuevos problemas médicos que están experimentando muchos pacientes que tuvieron Covid

NUEVA YORK (The New York Times).— Después de haber cursado el Covid-19, cientos de miles de norteamericanos han tenido que ir al médico por problemas de salud que no tenían antes de contagiarse el coronavirus, según el estudio más grande hasta la fecha sobre los síntomas a largo plazo de los pacientes recuperados.

El estudio, que se basa en los registros de los prestadores de salud de casi dos millones de personas de Estados Unidos que el año pasado contrajeron el coronavirus, reveló que un mes o más después del contagio, casi una cuarta parte de ellos —el 23%—, tuvo que ir al médico por algún nuevo problema de salud.

Los afectados eran de todas las edades, incluidos niños. Los nuevos problemas de salud más comunes fueron los dolores corporales en nervios y músculos, los problemas para respirar, colesterol alto, malestar general y fatiga, e hipertensión. Otros problemas incluyeron síntomas intestinales, migrañas, afecciones cutáneas, y problemas de salud mental, como ansiedad y depresión.

Según el relevamiento, los problemas post-Covid fueron comunes incluso entre quienes no habían tenido síntomas. Mientras que casi la mitad de los pacientes que fueron internados con Covid-19 experimentaron problemas médicos posteriores, lo mismo le ocurrió al 27% de pacientes que había tenido síntomas leves o moderados y al 19% de los que dijeron haber cursado la enfermedad de manera asintomática.

“Una de las cosas que más nos sorprendió fue el enorme porcentaje de personas originalmente asintomáticas que luego entran en la categoría de pacientes con Covid largo”, dice Robin Gelburd, presidenta de FAIR Health, la ONG que realizó el estudio en base a la que según dice es la mayor base de datos de seguros de salud privada de Estados Unidos.

Más de la mitad de los 1.959.982 pacientes cuyos registros médicos fueron evaluados no reportaron síntomas durante su infección con Covid. El 40% tuvo síntomas, pero no necesitó internación, incluido un 1% cuyo único síntoma fue la pérdida del gusto o el olfato. Solo el 5% habían sido hospitalizados.

Gelburd dice que es importante enfatizar que los asintomáticos pueden desarrollar síntomas de “Covid largo”, para que tanto los médicos como los pacientes evalúen la posibilidad de que algunos problemas de salud que surgen pueden ser, en efecto, secuelas del coronavirus. “Hay personas que tal vez ni saben que tuvieron Covid”, dice. “Pero si siguen presentando algún problema inusual para su historia clínica, tal vez convenga que el profesional médico que los atiende investigue más a fondo.”

Síntomas

El nuevo informe analizó los registros de personas diagnosticadas con Covid-19 entre febrero y diciembre de 2020, y hace un seguimiento hasta febrero de 2021. Ese relevamiento encontró que 454.477 personas recurrieron a su sistema de salud por algún síntoma después de 30 días o más de haber cursado la infección. FAIR Health dice que el análisis fue evaluado por un revisor académico independiente, pero que todavía no fue sometido al proceso de referato de pares.

“La contundencia de este estudio radica en su extensión y en su capacidad de analizar todos los rangos de gravedad de la enfermedad y en todos los grupos etarios”, dice la doctora Helen Chu, profesora adjunta de enfermedades infectocontagiosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, que no participó del informe. “Con semejante masa de datos, es un estudio difícil de realizar y lo hicieron.”

Según el doctor Ziyad Al-Aly, jefe de investigación y desarrollo del Sistema de Salud VA St. Louis, el informe “demuestra que el así llamado Covid largo puede afectar prácticamente cualquier órgano del cuerpo”.

“Algunas de esas manifestaciones son problemas crónicos que persistirán toda la vida y que dejarán marcas para siempre en algunos individuos y familias”, agrega Al-Aly, que no participó de este estudio, pero que en abril publicó su propio y extenso informe sobre la persistencia de síntomas en pacientes de Covid en el sistema de salud del Departamento de Asuntos de los Veteranos.

El nuevo estudio consigna que el problema más común que llevó a los pacientes a buscar atención médica fue el dolor, por inflamación de los nervios y los músculos, u otras molestias asociadas: más del 5% de los pacientes —o sea casi 100.000 personas, recurrieron al médico por esos síntomas. El 3,5% de los pacientes post-Covid experimentaron dificultades respiratorias, incluida la falta de aire.

Casi el 3% de los pacientes buscaron atención médica por síntomas que en los registros fueron clasificados con los códigos de diagnóstico de malestar y fatiga, una categoría de gran alcance que podría incluir problemas como niebla mental o agotamiento que empeora después de la actividad física o mental, efectos que han sido reportados por muchas personas que sufren Covid largo.

Otros problemas nuevos que se manifiestan en los pacientes, especialmente los adultos de entre 40 y 50 años, son el colesterol alto, diagnosticado en el 3% de todos los pacientes post-Covid, y la hipertensión, diagnosticada en el 2,4%, según el informe. El doctor Al-Aly dice que tales condiciones de salud, que hasta ahora no eran consideradas como efectos secundarios comunes del virus, “dejan cada vez más claro que el post-Covid, o Covid largo, tiene una firma metabólica caracterizada por alteraciones en la maquinaria del metabolismo del cuerpo”.

Relativamente pocas muertes, apenas 594, ocurrieron 30 días o más después de cursar el Covid, y la mayoría fueron entre personas que habían sido hospitalizadas cuando cursaban la enfermedad, según reveló el informe.

Persistencia de los problemas

El estudio, como muchos que se basan en registros electrónicos, solo abordó algunos aspectos del panorama de los pacientes post-Covid. El informe no revela cuándo surgieron los síntomas de los pacientes o cuánto tiempo persistieron los problemas, y tampoco evalúa exactamente en qué momento después de la infección esos pacientes buscaron ayuda médica, solo que fue a 30 días o más de haberse infectado.

Es posible que los problemas neurológicos o cognitivos, como la niebla mental, por ejemplo, no se informen, porque los médicos pueden no encontrar un código de diagnóstico apropiado o los pacientes pueden no haber buscado ayuda médica para ese problema específico, dijo FAIR Health.

También es posible que algunas personas clasificadas como asintomáticas hayan desarrollado síntomas tiempo después de dar positivo. Y algunas personas que recién fueron diagnosticadas con un nuevo problema de salud, como hipertensión o hipercolesterolemia, después de sufrir Covid, tal vez ya tenían esa dolencia desde antes, pero nunca habían buscado ni recibido tratamiento.

Otra limitación del nuevo estudio es que no compara a las personas que tuvieron Covid-19 con las que no, por lo que no está claro si las tasas de síntomas en pacientes post-Covid eran más altas que en la población general. El estudio del doctor Al-Aly hizo tal comparación y descubrió que entre uno y seis meses después de infectarse con el coronavirus, los pacientes tenían un 60% más de riesgo de muerte y un 20% más de probabilidades de necesitar atención médica ambulatoria que las personas que nunca se infectaron.

El informe de FAIR Health excluye a los pacientes con ciertas afecciones preexistentes graves o crónicas, como cáncer, insuficiencia renal, VIH, insuficiencia hepática y ACV, porque los investigadores consideraron que era muy difícil separar su estado de salud anterior de los síntomas posteriores al Covid.

El informe no explora la conexión entre otras afecciones preexistentes de los pacientes y su probabilidad de desarrollar síntomas de Covid largo. Pero sí revela que las personas con discapacidades cognitivas, demencia o enfermedad de Alzheimer tuvieron mayor riesgo de morir a los 30 días o más posteriores a la infección.

En líneas generales, dicen los expertos, los hallazgos del nuevo informe vienen a confirmar que los síntomas del “Covid largo” son variados y generalizados entre los infectados.

“Las personas con Covid largo necesitan atención multidisciplinaria”, dice Al-Aly, “y nuestros sistemas de salud deben adaptarse a esta realidad y desarrollar la capacidad de tratar a estos pacientes”.

(Traducción de Jaime Arrambide)