El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee hoy, martes 16 de septiembre.

Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día); una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.

Evangelio católico del día de hoy, martes 16 de septiembre

A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.

Catolicismo: cómo se eligen las lecturas del día Foto: FreeP¡CK

Primera Lectura. Timoteo 3:1-13

Podéis estar seguros: si alguno aspira al episcopado, desea una noble función. Ahora bien, es necesario que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, prudente, correcto, hospitalario, buen educador; que no sea bebedor ni provocador, sino moderado, no dado a las discordias ni apegado al dinero; que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad —pues quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de Dios?—; que no sea neófito, no vaya a ser que se llene de vanidad y caiga en la misma condena que el diablo.

También es necesario que goce de buena fama ante los de fuera, para que no caiga en descrédito ni en las redes del diablo.

También los diáconos deben ser dignos, sin doblez en el hablar, no aficionados al mucho vino, ni a buscar ganancias turbias, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura.

A estos, primero se les debe someter a prueba, y después podrán ejercer el diaconado si son irreprochables. Las mujeres también deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Que los diáconos estén casados una sola vez, y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Porque quienes ejercen bien el diaconado consiguen un puesto de honor y una gran confianza en lo que atañe a la fe, en Cristo Jesús.

Salmo Responsorial. Salmo 101:1-3, 5-6

De David. Salmo. Cantaré la misericordia y la justicia, para Ti, Señor, entonaré salmos. Discurriré por el camino perfecto:¿Cuándo vendrás a mí? Caminaré con corazón íntegro, dentro de mi casa. No toleraré ante mis ojos asuntos inicuos; aborrezco el obrar del descarriado, no estará cerca de mí. Al que calumnia en secreto a su prójimo, a ese lo haré callar. Al de ojos altaneros y corazón hinchado, a ese no lo soportaré. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten junto a mí. El que marche por el camino íntegro, ese estará a mi servicio.

Evangelio del día: cuál es la lectura de hoy Getty Images

Evangelio. Lucas 7:11-17

Después, marchó a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, resultó que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y la acompañaba una gran muchedumbre de la ciudad. El Señor la vio y se compadeció de ella. Y le dijo:

—No llores.

Se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo:

—Muchacho, a ti te digo, levántate.

Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y se lo entregó a su madre. Y se llenaron todos de temor y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros», y «Dios ha visitado a su pueblo».

Esta opinión sobre él se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas.

Todos los santos para rezar en septiembre

Este es el santoral del noveno mes del año, tal como aparece en la ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

1 septiembre: San Gil

2 septiembre: San Salomón Leclercq

3 septiembre: San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia

4 septiembre: Santa Rosalía, San Marcelo, Mártir

5 septiembre: Santa Teresa de Calcuta, San Lorenzo Justiniano, Patriarca de Venecia

6 septiembre: Santos Donaciano y Cleto

7 septiembre: Santa Regina, mártir

8 septiembre: Nuestra Señora del Cobre, Virgen del Carmen de Cuyo y Fiesta de la Natividad de la Virgen María

El 8 de septiembre se conmemora el Día de la Natividad de la Santísima Virgen María

9 septiembre: Santa María de la Cabeza, Viuda, Santa María La Antigua y San Pedro Claver

10 septiembre: San Nicolás de Tolentino y San Emiliano

11 septiembre: Señor de los Milagros de Buga

12 septiembre: San Leoncio

13 septiembre: San Juan Crisóstomo, obispo y doctor

14 septiembre: Exaltación de la Santa Cruz

17 septiembre: San Pedro de Arbues

18 septiembre: San José de Cupertino

22 septiembre: San Mauricio y compañeros mártires

26 septiembre: Santos Cosme y Damián, mártires

27 septiembre: San Vicente de Paúl

28 septiembre: San Wenceslao, mártir

29 septiembre: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

30 septiembre: San Jerónimo