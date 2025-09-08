Oración a Natividad de la Santísima Virgen María: esta es su historia y qué rezarle

La Natividad de la Santísima Virgen María se celebra cada 8 de septiembre en el mundo. Se trata de una fiesta central en la Iglesia Católica en la que se festeja la vida de la madre de Jesucristo. Existen varias formas de celebrarse como, por ejemplo, a través de una novena o una misa en su día.

La historia de la Natividad de la Santísima Virgen María

La vida sobre el nacimiento de la Virgen María

No se tiene información precisa sobre la fecha exacta del nacimiento de la Santísima Virgen María. Si bien el Evangelio no otorga detalles sobre este hecho, existen varias tradiciones que aportan información sobre su ascendencia y explican la elección de la fecha.

Algunos ubican el nacimiento de la Santísima Virgen María en Belén, al considerarla descendiente de David. Otras, como la corriente griega o la armenia, pautan el origen de la Virgen en Nazareth. Sin embargo, en el siglo V se irguió un santuario dedicado a María en el norte de Belén sobre lo que era una pileta probática de ovejas (y San Joaquín, padre de María, trabajaba con dichos animales). Se trata de la Basílica de Santa Ana, la madre de María, en Jerusalén. No hubo muchas certezas de que ese fuera el sitio de nacimiento de la madre de Cristo, hasta el hallazgo de restos de criptas excavadas en roca que parecieron formar parte de una vivienda, debajo de la Basílica.

El 8 de septiembre se toma como fecha de la Natividad debido a la apertura del año litúrgico bizantino, que cierra con el período conocido como la Dormición de agosto. En Occidente esta efeméride empieza a celebrarse a partir del siglo VII y tenía una fiesta en la que se realizaba una procesión hasta la Basílica de Santa María la Mayor.

Tal como afirma la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, “de acuerdo al calendario litúrgico, la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María se celebra el 8 de septiembre, nueve meses después de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), periodo que corresponde a la gestación humana”.

Qué oración rezar para pedir la ayuda de la Santísima Virgen María

¿Qué rezar en el Día de la natividad de la Santísima Virgen María? X

Según la ACI Prensa, la siguiente oración está pensada para pedir la ayuda a la Virgen María:

Padre Celestial, Tú has querido que en María se reflejase tu amor.

¡Gracias por habernos dado una madre tan perfecta! Ella es para nosotros una nueva revelación de todos los tesoros de bondad que se encuentran escondidos en tu corazón paterno, nos muestras hasta qué punto Tú eres bueno y dulce en tu amor.

Con su ternura y su solicitud, ella nos hace conocer el afecto delicado y vigilante que te une a Tí con nosotros, puesto que toda la fuerza de tu amor materno desciende a ella de tu corazón de Padre.

En María no hay nada que no le haya sido dado expresamente por Tí: ella trae a nosotros tú imagen, nos hace descubrir tu rostro de amor.

Sin el consuelo de su presencia y la continuidad de sus atenciones, nos faltaría una de las pruebas más evidentes de que Tú estás continuamente cercano a nosotros, para sostenernos, consolarnos, y protegernos. Su mirada bondadosa y su inmensa piedad para con los pecadores, como somos nosotros, nos invitan a creer que tu misericordia es inconmensurable y que no se deja vencer por la ingratitud y por la maldad.

María nos muestra cómo Tú nos amas y nos impulsa a confiarnos completamente a tu amor.

¡Te damos gracias porque te agrada manifestarte y darte a nosotros a través de ella! Amén.