Explosión en Pergamino: médicos del Hospital Garrahan explicaron cómo fue la compleja cirugía de la niña de 10 años

La alumna de diez años que resultó gravemente herida tras la explosión de una maqueta durante una feria de ciencias en una escuela de la localidad bonaerense de Rancagua, en el partido de Pergamino, evoluciona favorablemente y continúa bajo seguimiento estricto en el Hospital Garrahan.

Así lo confirmó el último parte médico difundido por la institución pediátrica, que detalla que la niña “ya no requiere respirador, responde a órdenes simples y presenta una buena evolución clínica” luego de la compleja cirugía a la que fue sometida el viernes pasado.

Estado actual de la niña derivada por el accidente en un experimento escolar

“El estado actual es estable y fuera de peligro. Continúa en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos, con controles permanentes y tratamiento médico”, informó el jefe del área de Terapia Intensiva, Daniel Buamscha.

Según el especialista, la paciente “respondió muy bien al tratamiento quirúrgico y a la medicación”. En los últimos días, el equipo médico realizó una toilette quirúrgica y la sutura de la herida facial, procedimientos que forman parte del proceso de recuperación luego del grave traumatismo que sufrió en la ca y el cráneo.

Buamscha precisó que la niña respira por sus propios medios y que el próximo paso será un despertar “paulatino y controlado” para evaluar posibles secuelas. “La prioridad era preservar la vida de la menor y eso se logró, aunque la etapa que comienza es compleja y pueden surgir eventualidades”, explicó el profesional, que encabeza el seguimiento clínico de la paciente.

Continúa el paro y las jornadas de protesta en el hospital Garrahan Valeria Rotman

El incidente ocurrió el jueves 9 de octubre durante la muestra escolar de ciencias. La niña se encontraba en la primera fila cuando explotó una maqueta de volcán, lo que provocó un impacto directo en su cara. Fue trasladada inicialmente al Hospital San José de Pergamino, donde se le brindó asistencia de emergencia. Ante la gravedad del cuadro y el riesgo de perder un ojo, fue derivada de urgencia en un vuelo sanitario bonaerense al Hospital Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires.

El impacto del fragmento metálico le produjo un severo traumatismo craneofacial. La pieza ingresó por el maxilar superior izquierdo y se alojó a apenas dos milímetros de la arteria carótida, situación que representó un riesgo vital extremo.

El viernes 10 fue sometida a una cirugía de más de once horas, encabezada por un equipo multidisciplinario del Garrahan integrado por especialistas de siete áreas: Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Plástica y Maxilofacial, Oftalmología, Odontología, Endoscopía Respiratoria y Anestesia, junto al personal de cuidados intensivos.

Piden cadena de oración para la nena afectada por la explosión del volcán en la feria de ciencias Facebook

“El objeto metálico comprometía estructuras óseas, musculares, nerviosas y oculares, con extensión intracraneal. Gracias al trabajo conjunto se logró extraer la esquirla sin sangrado ni complicaciones”, explicó el jefe del servicio de Neurocirugía, Javier González Ramos.

El médico detalló que el procedimiento incluyó técnicas de alta complejidad, entre ellas una craniectomía descompresiva y una polectomía del lóbulo temporal para controlar el sangrado intracerebral, además de abordajes combinados de base de cráneo y rostro y una traqueotomía para mejorar la ventilación.

Según el último parte, la evolución general es positiva, aunque los profesionales mantienen un control intensivo para prevenir infecciones y monitorear posibles secuelas neurológicas. “La paciente se encuentra estable y responde adecuadamente a los tratamientos indicados”, reiteró Buamscha.

El médico destacó además el accionar coordinado de los servicios intervinientes y el soporte recibido desde el hospital de Pergamino, que permitió estabilizarla antes del traslado.

El Hospital Garrahan indicó que el proceso de recuperación demandará tiempo y que la paciente permanecerá internada en terapia intensiva mientras se complete la etapa crítica. “Si bien su condición es favorable, el seguimiento continuará día a día para garantizar la estabilidad clínica”, precisaron desde la institución.

En un video difundido por el propio hospital, los padres de la niña expresaron su agradecimiento al equipo médico: “Queremos agradecer a todo el personal del Hospital Garrahan porque, la verdad, llegamos con nuestra hija y hasta el momento la atendieron de maravilla. Gracias a eso hoy se está recuperando favorablemente”.

La comunidad educativa de Rancagua sigue de cerca la evolución de la alumna, que cursa el nivel primario y participaba de la exposición escolar al momento del accidente. Desde la explosión, el municipio y el sistema de salud bonaerense acompañan a la familia en el proceso de atención y traslado. En tanto, los profesionales del Garrahan aseguraron que se mantendrán los informes médicos oficiales conforme avance la recuperación.