Un paracaidista que personificaba a Gaspar sufrió un aparatoso aterrizaje el lunes durante un evento público realizado en la ciudad bonaerense de Pergamino, en el marco de los festejos por la llegada de los Reyes Magos.

El episodio ocurrió en el Parque Belgrano, donde tres hombres caracterizados como Melchor, Gaspar y Baltasar realizaron un salto aéreo como parte del espectáculo central de la jornada. Según relataron medios locales, mientras dos de los participantes lograron descender sin inconvenientes, el paracaidista que representaba a Gaspar tuvo dificultades durante la maniobra final y terminó impactando con fuerza contra el suelo.

Imágenes registradas por asistentes y difundidas posteriormente en redes sociales muestran el momento del descenso. En los videos se observa cómo el hombre pierde estabilidad en los últimos metros, intenta reducir la velocidad y, al no lograrlo, cae de manera violenta ante la mirada de los presentes. El hecho generó preocupación entre el público que se había congregado en el lugar, en su mayoría familias con niños.

Pergamino: un paracaidista vestido de rey mago sufrió un accidente durante un salto en un tradicional evento local

Tras el accidente, se activó un operativo de emergencia en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Chile. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), junto con efectivos policiales y otros agentes de seguridad, estableció un cordón sanitario para asistir al herido y garantizar el traslado seguro.

Minutos después, una ambulancia arribó al lugar y el paracaidista —cuya identidad no fue difundida— fue trasladado de urgencia al Hospital San José. Allí permanece internado bajo observación médica.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se le están realizando estudios por imágenes para evaluar el alcance de las lesiones sufridas, con especial atención en una posible fractura de cadera, diagnóstico que aún no fue confirmado oficialmente.

La llegada de los Reyes Magos en paracaídas es una tradición arraigada en Pergamino y suele formar parte de una jornada festiva que incluye distintas actividades recreativas pensadas para el público familiar.

En ediciones anteriores, el espectáculo se desarrolló sin incidentes. Sin embargo, en esta ocasión, el evento quedó marcado por imprevisto sufrido por uno de los protagonistas, lo que derivó en la interrupción momentánea de las celebraciones y en el despliegue de los servicios de emergencia en la zona.