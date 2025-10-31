Explosión en Pergamino. Tras 20 días internada, recibió el alta médica la niña de 10 años que sufrió heridas graves

Después de tres semanas hospitalizada, Catalina Maglio, la niña de 10 años que resultó gravemente herida tras la explosión de un experimento durante una feria de ciencias en la localidad bonaerense de Rancagua, pudo volver a su casa. La alumna evoluciona de forma favorable y continuará su recuperación de manera ambulatoria en la Ciudad de Buenos Aires, según informó La Opinión, medio periodístico de Pergamino.

La explosión ocurrió el jueves 9 de octubre en el Instituto Comercial Rancagua, durante una feria de ciencias organizada por ese colegio, ubicado a 15 kilómetros de Pergamino. El evento consistía en la presentación de distintos proyectos estudiantiles coordinados por el profesor de Física y Química del establecimiento.

Catalina, alumna de cuarto grado de la Escuela Primaria N°59 de Fontezuela, estaba entre los asistentes cuando uno de los grupos decidió recrear la erupción de un volcán. El experimento debía funcionar como un fuego de artificio, pero al encenderlo las llamas se propagaron rápidamente por la estructura y, en cuestión de segundos, una explosión devastó el lugar.

Catalina permaneció internada durante tres semanas en el Hospital Garrahan cortesía

La niña, que se encontraba en primera fila, recibió el impacto directo en el rostro. El golpe le provocó un grave traumatismo craneofacial: un fragmento metálico ingresó por el maxilar superior izquierdo y se alojó a apenas dos milímetros de la arteria carótida, comprometiendo seriamente su vida.

Inicialmente, fue atendida en el Hospital San José de Pergamino, pero debido a su estado grave fue trasladada de urgencia en un helicóptero sanitario bonaerense al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires.

Intervenciones

Allí fue intervenida quirúrgicamente el viernes 10 de octubre. El domingo 12 se le practicó una nueva cirugía, también a cargo de un equipo multidisciplinario. Desde entonces permaneció internada en la unidad de cuidados intensivos, bajo seguimiento clínico constante y en contacto permanente con su familia.

Algunos días después, la niña fue trasladada al área de Cuidados Intermedios y Moderados (CIM), donde permaneció acompañada por sus padres. Según el equipo médico, se encontraba “vigil, lúcida y colaboradora”, con una evolución favorable. Aunque en un principio se estimaba que estaría internada al menos seis semanas, su recuperación fue mucho más rápida de lo previsto.

La niña de 10 años fue sometida a dos cirugías durante su internamiento Valeria Rotman

Luego de tres semanas de internación, Catalina fue dada de alta ayer. La noticia fue dada a conocer por su padre, Javier Maglio, a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram escribió: “Después de 20 días, así de contentos nos fuimos”.

El padre de familia compartió dos fotos: en una de ellas, junto cpn su esposa, Ángeles del Valle, y sus dos hijas —Catalina y su hermana menor— posan sonrientes al abandonar el hospital pediátrico. La segunda imagen los muestra caminando por los pasillos del Garrahan, simbolizando el cierre de una etapa marcada por la angustia y el comienzo de otra, de rehabilitación y esperanza.

Con el alta médica, Catalina inicia ahora una nueva etapa de recuperación ambulatoria en la Ciudad de Buenos Aires, rodeada por su familia.