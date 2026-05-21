Explotó un camión cisterna en un yacimiento de Mendoza y murieron dos trabajadores.

La imponente explosión de un camión cisterna ubicado en un yacimiento petrolífero del departamento de Malargüe, Mendoza, provocó la muerte de dos trabajadores. El vehículo, perteneciente a la empresa TSB, se encontraba en Chachahuén Sur cuando ocurrió el accidente este miércoles al anochecer. Debido a la ubicación geográfica del lugar, en el área operan trabajadores tanto de esa provincia como de Neuquén.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 19.30 cerca del límite con la localidad neuquina de Rincón de los Sauces. La Jefatura Departamental de Malargüe y la Comisaría 24° informaron que los servicios de asistencia y los equipos de emergencia se desplazaron rápidamente hacia el sector tras recibir el alerta sobre una explosión.

Según informaron el medio LM Neuquén en base a información suministrada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Samchuk, de 47 años y oriundo de General Alvear, y Gastón Antonio Andrada, de 40, vecino de la ciudad capital de esa provincia andina.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, una de las víctimas murió en el lugar a raíz de la explosión; en tanto que Andrada fue rescatado con heridas de extrema gravedad y trasladado de urgencia al hospital de Rincón de los Sauces, en Neuquén. Sin embargo, falleció en el centro de salud.

Los medios indicaron también que el supervisor de la planta indicó que primero se escuchó un fuerte estallido y luego comenzó a expandirse una densa nube de gas cerca de la cisterna. Tras confirmarse las muertes, la empresa TSB S.A. difundió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias y manifestó que se encuentra acompañando a las familias de las víctimas.

“Ante el lamentable hecho ocurrido en el día miércoles, alrededor de las 19:00 horas, en el área de operaciones de Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora, Cía. TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”, señaló la firma.

Explotó un camión cisterna en un yacimiento de Mendoza y murieron dos trabajadores. captura de redes

“Para la compañía, la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta. Hemos activado de manera inmediata los protocolos de contingencia, disponiendo un equipo interdisciplinario abocado exclusivamente a brindar la asistencia integral, contención emocional y humana que las familias requieran”, sumó. Desde TSB agregaron que colaboran con las autoridades que investigan las circunstancias en las que sucedió la trágica explosión.