Falta de medicamentos: el desesperado pedido del diputado Ricardo Buryaile para su hijo con parálisis cerebral

El diputado por Formosa y exministro de Agricultura Ricardo Buryaile lanzó un pedido a través de redes sociales para poder acceder a un medicamento clave para su hijo que tiene parálisis cerebral.

El faltante de medicamentos, por las trabas a las importaciones en el país ante la escasez de dólares, afecta ya a temas sanitarios como el acceso a fármacos que resultan vitales para patologías crónicas. “Mi hijo toma esta medicación hace 25 años y es la primera vez que nos pasa que no se consigue”, dijo a LA NACION, el exfuncionario de Juntos por el Cambio.

“Mi hijo con parálisis cerebral toma 12 pastillas de este medicamento por día. No se consigue, no hay en farmacias de CABA, ni droguerías. Hace 2 meses no tienen stock. Le queda solo para 5 días más. Si alguien tiene en existencia, me manda un DM, estaré eternamente agradecido”, escribió en Twitter el parlamentario y su mensaje rápidamente se viralizó.

Según detalló Buryaile a este medio: “Este es un medicamento que viene en dos presentaciones, en pastillas y en cápsulas. Mi hijo toma en cápsulas por la dosificación que tiene cada una. Hay muy pocos, un amigo en Santa Cruz consiguió un frasco. En Formosa conseguimos otros dos. Lo que más hay son comprimidos, pero mi hijo necesita cápsulas”.

El parlamentario contó también que, en general, siempre tuvieron stock que les proveía la obra social, pero que en el último tiempo tuvieron que comprarlos ellos y luego la prepaga les reintegra. “ Cada frasco sale 8 mil pesos y le dura una semana. Se me hace difícil conseguir porque no tengo recetas para mandar a cada provincia para comprar las cápsulas”, detalló.

Buryaile explicó que, a raíz de la parálisis cerebral que tiene su hijo, padece de convulsiones que con esta medicación las pueden controlar. “Tiene que tomar de estas cápsulas con esa dosificación 12 por día, si no, tiene problemas de convulsiones”.

Consultado sobre si fue contactado por el Ministerio de Salud de la Nación, dijo que le mandaron un mensaje en el que le informaban que se iba a contactar con él una secretaria de la ministra, Carla Vizzotti, pero hasta las 14 no lo había hecho.

“Es un fármaco que se fabrica en el país, pero debe tener algún componente importado, por eso no se consigue”, analizó el parlamentario.

Qué es el Valcote Sprinkle

Se trata de cápsulas que contiene como principio activo el divalproato de sodio, un anticonvulsivo.

Según el prospecto, está indicado, en el caso de la epilepsia: “ Como monoterapia y como terapia combinada en pacientes con convulsiones parciales complejas que ocurren solas o en combinación con otros tipos de convulsiones”.

“Valcote Cápsulas Sprinkle también está indicado como tratamiento único y combinado en pacientes con crisis epilépticas de ausencia simple y compleja y como tratamiento combinado en pacientes con crisis múltiples que incluyen crisis de ausencia. La ausencia simple se define como una muy breve obnubilación del sensorio o pérdida del conocimiento acompañadas por ciertas descargas epilépticas generalizadas sin otros signos clínicos detectables. Se emplea el término de ausencia compleja cuando también se encuentran presentes otros signos”, detalla el prospecto.

