Fentanilo adulterado. Para visibilizar la falta de respuestas políticas, vuelven a protestar los familiares de las víctimas

Las familias de víctimas del fentanilo adulterado de Buenos Aires y Santa Fe convocan a una manifestación para “visibilizar la falta de respuestas políticas, especialmente de las autoridades sanitarias, frente a la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina”. Así lo anunciaron en el comunicado por el cual donde convocan a dos movilizaciones en espejo hoy, a partir de las 18, en la Plaza Moreno de La Plata, frente a la catedral, y en el Monumento a la Bandera, de Rosario.

Mismo día, misma hora y mismo motivo: “Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”. Así reza la convocatoria. Apuntan sobre todo a las autoridades sanitarias, denuncian un “abandono sistémico” y exigen respuestas inmediatas. Reivindican el rol de la Justicia. Buscan a su vez, con este encuentro, reivindicar “la memoria de sus seres queridos, la lucha compartida y la misma causa y la unión familiar”.

"Hoy luchamos por un estado presente y respuestas inmediatas de los responsables políticos y administrativos de la masacre del ‘Fentanilo Adulterado’“, señalan los familiares de las víctimas del fentanilo adulterado.

Desde que se inició la investigación judicial, ya se contabilizan más de un centenar de decesos vinculados con la administración de ese fármaco en nosocomios de ambas provincias. ”Estamos reclamando respuestas políticas inmediatas, especialmente de las autoridades sanitarias, ante la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina“, sumaron.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, no se presentó a declarar en la comisión especial de la Cámara de Diputados Fabián Marelli

Los titulares del Ministerio de Salud de la Nación, Mario Lugones, y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Nélida Agustina Bisio, no se presentaron en la comisión investigadora de Diputados. Ambos alegaron cuestiones de agenda.

Los familiares de las víctimas esperan la respuesta de la titular de la Anmat, después de las fallas en los controles para impedir que las ampollas de fentanilo contaminadas de HLB Pharma, producidas en Laboratorios Ramallo, llegaran al mercado.

En esa misma línea, se expresó Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N°3 de La Plata, en el que recayó la causa a partir de las muertes asociadas al uso de ese fármaco en el Hospital Italiano de La Plata. “No hay capacidad de monitoreo en tiempo real de parte del Estado”, afirmó Kreplak. Detalló la cadena de irregularidades halladas y habló de “incumplimiento sistemático de las buenas prácticas y una manipulación y falsificación de los registros de producción” por parte de los laboratorios.

Por este expediente está detenidos el empresario Ariel García Furfaro, que junto con sus hermanos Diego y Damián y su madre, Nilda son accionistas mayoritarios del laboratorio HLB Pharma que produjo el fármaco adulterado en Laboratorios Ramallo, también de su propiedad, según los análisis de los peritos.

Ante la ausencia de las autoridades, la comisión investigadora dijo que le solicitarán formalmente a Lugones que reciba a los familiares de las víctimas. En esta convocatoria, los familiares volverán a insistir y pedirán una reunión con Lugones y con Bisio.

Nélida Agustina Bisio, titular de la Anmat, adujo cuestiones de agenda para no presentarse a declarar en la comisión especial de la Cámara de Diputados

“En un contexto de renovación legislativa, con una Comisión Investigadora que no logró avances significativos en cuanto definir responsabilidades políticas, hoy exigimos respuestas inmediatas de las autoridades sanitarias. La ausencia de las autoridades sanitarias y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico. Con una investigación judicial abierta que analiza las responsabilidades políticas y que incluso continúa su labor durante la feria judicial, reivindicamos el rol de la Justicia, único ámbito donde las familias nos encontramos representadas por sus avances concretos”, señala la convocatoria difundida.

Y detalla los objetivos de la movilización: exigir respuestas inmediatas de las autoridades políticas solicitando una reunión con el ministro de Salud y la titular de la Anmat; reivindicar el avance judicial y la decisión de incluso trabajar durante la feria judicial y seguir dando visibilidad a la tragedia sanitaria, recordar a cada víctima y denunciar la cadena de negligencias que permitió el envenenamiento masivo.

La comisión en Diputados se conformó por el pedido de familiares de las víctimas mortales que recibieron ese fármaco en establecimientos sanitarios bonaerenses y en otras provincias. El informe final consideró que existen "deficiencias estructurales" en el sistema y plantearon los 20 recomendaciones para una reforma estructural mejorar la normativa a nivel federal, asegurar un adecuado funcionamiento de la agencia regulatoria nacional y prevenir la ocurrencia de futuros casos similares, aumentado la capacidad del Estado para intervenir.