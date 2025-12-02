Fentanilo contaminado. Duro informe de resultados de la comisión investigadora de Diputados

Con 20 recomendaciones, la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó la llegada al mercado de ampollas de fentanilo contaminado de HLB Pharma cerró hoy su informe final. En la reunión convocada para esta mañana, los 21 legisladores firmantes -hubo dos abstenciones- plantearon los puntos necesarios para una reforma estructural para asegurar un adecuado funcionamiento de la agencia regulatoria nacional y aumentar la capacidad del Estado para intervenir en todo el proceso de respuesta ante un estrago de salud pública como el ocasionado por un medicamento subestándar.

“No puede dejar de señalarse el agravante de la dispersión normativa, los vacíos regulatorios en términos de emplazamientos para dar cumplimiento efectivo a las disposiciones del regulador”, redactaron los diputados. “A ello se suma la falta de homologación de procedimientos y comunicación entre las distintas jurisdicciones, e instituciones hospitalarias como se desprende del análisis en la Ley de Medicamentos, la ley de Estupefacientes, y demás leyes, decretos y disposiciones que fueron estudiadas por la comisión desde el inicio, y que demuestra la importancia de mejorar procedimientos y plazos que deben seguir los organismos reguladores ante eventos sanitarios masivos”, continuaron en las 34 páginas del documento conocido hace instantes.

La reunión de la comisión sobre fentanilo adulterado se realizó en la sala 1 del anexo de la Cámara de Diputados Ricardo Pristupluk

Tras un detalle de la información relevada desde septiembre, cuando empezó a funcionar la comisión, para las recomendaciones finales -muchas de las cuales requerirán de la sanción de leyes en el Congreso durante el próximo año, algunas de las cuales ya fueron presentadas- tuvieron en cuenta lo actuado durante la investigación en curso en el Juzgado N°3 de La Plata, testimonios de las víctimas, presentaciones de especialistas en asuntos regulatorios, medicamentos y efectos clínicos y datos aportados por las autoridades provinciales sobre el estado de los sistemas de fiscalización, trazabilidad, control hospitalario y notificación sanitaria en cada distrito.

“La conjunción de estas fuentes de análisis permite identificar deficiencias estructurales y proponer acciones efectivas de mejora normativa a nivel federal”, según señalaron los legisladores, para “prevenir la ocurrencia de futuros casos similares”.

La comisión se conformó por el pedido de familiares de las víctimas mortales que recibieron ese fármaco en establecimientos sanitarios bonaerenses y en otras provincias. Desde que se inició la investigación judicial, ya se contabilizan más de un centenar de decesos vinculados con la administración de ese fármaco.

García Furfaro fue detenido en agosto pasado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Por este expediente está detenido el empresario Ariel García Furfaro, que junto con sus hermanos Diego y Damián y su madre, Nilda son accionistas mayoritarios del laboratorio HLB Pharma que produjo el fármaco adulterado en Laboratorios Ramallo, también de su propiedad, según los análisis de los peritos.

También se investiga la responsabilidad de diversos funcionarios dentro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Recomendaciones

Las siguientes son las recomendaciones planteadas por la comisión especial: