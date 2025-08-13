Fentanilo contaminado: ingresó una nueva denuncia judicial por una segunda muerte en Córdoba

CÓRDOBA.- Una nueva denuncia judicial se presentó en esta ciudad para que se investigue si la muerte de una mujer en el Hospital Nacional de Clínicas se relaciona con el uso de fentanilo adulterado. El abogado Carlos Nayi confirmó a LA NACION que realizó la presentación para que sea remitida al Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, que consolida todas las causas del país, a la vez que este miércoles “alertó” a ese tribunal sobre este nuevo pedido de investigación.

Hasta el momento en Córdoba, hay cuatro casos de uso de fentanilo de la partida investigada reconocidos por la clínica privada Vélez Sarsfield, de los cuales uno de ellos falleció. Todavía la Justicia no determinó si la muerte se debe al uso de esa droga.

En contacto con este diario, Nayi explicó que un familiar de una mujer de 78 años que murió el 10 de julio pasado hizo la presentación. “Si se comprueba que el fallecimiento es por fentanilo adulterado, es muy grave porque la fecha es posterior a las alertas de Anmat [Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica] y de la publicación del Ministerio Nacional de Salud en el Boletín Oficial”. Las fechas a las que se refiere el letrado son 8, 13 y 31 de mayo pasado, respetivamente. En las dos primeras se emiten las alertas del Anmat y en la última se publica la resolución de Salud.

Precisó el abogado que la mujer había sido derivada de otro hospital de Córdoba al Clínicas para una cirugía cardíaca especializada (reemplazo de válvula aórtica). Ingresó el 23 de junio por la tarde, la operaron al día siguiente con éxito.

Fue trasladada a una unidad de control, donde sufrió una descompensación, “atribuida, en principio, a una fuga arterial -señaló Nayi-. Eso motivó una serie de tratamientos. Quedó con pronóstico reservado. En los días posteriores presentó fiebre, signos de compromiso respiratorio. Se le practicaron dos cultivos en momentos diferentes. Cinco días después se confirmó la presencia de la bacteria asesina".

La paciente presentó un “edema generalizado y cianosis cutánea. No se le puede retirar el respirador por el progresivo deterioro. Quedó en la unidad coronaria y la familiar señala que en los goteros observó los rótulos ‘fentanilo Féntamo’, suministro que no fue informado por los médicos“.

Siempre según el relato de Nayi, el 3 de julio pasado, los médicos, de manera verbal, le confirmaron la presencia de Klebsiella pneumoniae, una de las bacterias mortales vinculadas a los lotes de fentanilo contaminado.

“En caso de confirmarse que el fentanilo fue suministrado después de la alerta de Anmat y de la previsión de Salud de la Nación del Boletín Oficial y que la muerte no fue comunicada, estamos frente a un caso extremadamente grave”, añadió Nayi.

LA NACIÓN intentó comunicarse con las autoridades del Hospital Nacional de Clínicas, hasta el momento sin resultados.

La justicia federal de La Plata avanza con la investigación de las muertes asociadas al fentanilo contaminado, que sigue sumando casos mortales: ya son 87 los fallecimientos confirmados y otros nueve están en investigación.