Fernán Quirós reveló el lugar clave para ponerse repelente para evitar el dengue

Con más de 200.000 casos y 79 personas fallecidas por dengue en la Argentina, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dio algunas recomendaciones de cómo prevenir la picadura del mosquito Aedes aegypti y dónde ponerse repelente para lograr la efectividad del producto.

“Estamos en el año con el brote epidémico de dengue más alto de lo que hemos registrado. Esto es una realidad de la ciudad, de la zona centro de la Argentina y de toda Sudamérica. Es un año de un brote enorme en toda la región y nosotros somos parte de eso”, comenzó diciendo el ministro este miércoles en diálogo con el programa radial Ahora dicen (Futurock).

Ante el aumento de casos de dengue debido al clima propenso para el desarrollo del mosquito transmisor, es que se recomienda tener precaución y evitar la reproducción desde nuestros hogares (Fuente: Pexels)

Según explicó, el virus del dengue, también conocido como “fiebre quebrantahuesos”, comenzaba históricamente a fines de diciembre y finalizaba en las dos primeras semanas de abril. “Pero ahora hubo un cambio, comenzaron a haber casos desde noviembre”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que este año hubo mutación del virus: “El virus venía típicamente después de las fiestas, cuando había viajes a los países limítrofes. Las personas traían el virus en la sangre y el mosquito que ya estaba en la ciudad de Buenos Aires empezaba a contagiarse. Es una historia típica en la Ciudad. Este año hubo un cambio de patente epidemiológica en Argentina porque las provincias del norte empezaron a tener virus todo el año. Se volvieron endémicos, antes eran epidémicos”.

Dengue, características del mosquito

Pese a no estar seguro de cómo será en los próximos años la situación epidemiológica, Quirós señaló que “el dengue va a ser cada vez más consistente en la Argentina y en la región y cada vez va a ir más al sur en el país”.

Recaudos a tener en cuenta

En lo que respeta a las personas más propensas al contagio del dengue, el ministro dijo que “la mayor cantidad de contagios de dengue se da en el rango etario de entre 10 y 30 años”. “Probablemente, tenga mucho que ver con la vida social. Cuando hacés la tasa por grupo etario, encontrás que en el norte del país entre 20 y 40 años son los más contagiados”, puntualizó.

Por otra parte, mencionó que el mosquito no suele estar en el aire o en lugares abiertos y que se lo llama ‘mosquito mascota’ porque está en lugares muy protegidos, como en el trabajo o en la casa. “Suele estar por debajo del mueble de la mesa. Es cuando estás cenando y te pica el tobillo”, comentó y, al respecto, recomendó focalizar el uso de repelente en los tobillos y “ponerse en las zonas que no podés ver”. “Tengo mucha gente que sale a correr y se pone repelente. Ahí no te va a picar el mosquito que transmite la enfermedad, te va a picar otro tipo”, indicó.

Y completó: “Es un mosquito que no pica de noche, en la oscuridad. Es un mosquito que pica habitualmente a la mañana, entre el amanecer, media mañana o el atardecer. El horario tremendo es entre las cinco y las 21:00, es el horario donde él tiene la costumbre de volar y picar”.