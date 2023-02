Fernando Burlando, sobre el crimen de Fernando Báez Sosa: “No esperamos otro fallo que la prisión perpetua para los ocho acusados”

escuchar

A pocas horas para que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores dé a conocer el veredicto y la eventual sentencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, abogado defensor de sus padres, Graciela y Silvino, dijo a LN+ que no esperan “otro fallo que la prisión perpetua para los ocho acusados” y que “sería de por vida” ya que según el código penal no podrían ser beneficiados más adelante con la libertad condicional por la característica del delito: homicidio culposo.

Hoy a las 13 horas el Tribunal se expedirá sobre el asesinato ocurrido en enero de 2020 y se sabrá si accede a la sentencia de prisión perpetua solicitada en los alegatos por el Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los padres de la víctima o, como pidió Hugo Tomei, defensor de los imputados, la absolución o distintas penas según la participación y la responsabilidad de cada uno.

“Creo que el Tribunal no se va a dejar engañar”, dijo hoy Burlando en una entrevista con LN+ sobre los argumentos de Hugo Tomei, el abogado que defiende a los imputados a Blas Cinalli, de 21 años; Luciano Pertossi, de 21; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23, y Máximo Thomsen, de 23.

“Hay contundencia de la prueba y no podemos admitir ningún otro fallo que la prisión perpetua para los ocho acusados. No establecemos una diferencia a lo que hace a la autoría o a la participación de los detenidos, si bien se evaluó todo tipo de alternativa, nos consideraríamos satisfechos si los ocho tienen prisión perpetua”, expresó.

El crimen de Fernando Báez Sosa: Fernando Burlando con LN+ antes del veredicto

Consultado sobre si el fallo de la prisión perpetua les permitiría salir en libertad como ha ocurrido con otros casos en los que la Justicia dio esa misma sentencia, explicó: “Desde el 2017, el artículo 14 del Código Penal fue modificado y habla de esas situaciones en donde la libertad condicional no puede ser otorgada. En este tipo de delitos, de los homicidios calificados [sobre el cometido contra Fernando Báez Sosa] no accederían a la libertad condicional prevista en el artículo 13 del Código Penal. Esto significa [una pena contra los ocho acusados] perpetua para toda la vida”.

Luego, le preguntaron qué pasaría si hubiera una sentencia con la opción de condena de 50 años o una reclusión por tiempo indeterminado como el que mereció Carlos Robledo Puch dijo que “si bien no es reclusión por tiempo indeterminado, como no hay libertad condicional, ellos no podrían acceder a ese beneficio que estaría dado desde los 35 años por buena conducta, etc.”.

Además, fue tajante al decir que hay una razón detrás de los ocho imputados de haberse negado a someterse a pericias psicológicas para sumar como prueba al juicio.

“Más allá de la juventud y de las circunstancias personales de los acusados, analizo que desde la ley en la cual me apalanco y desde las características de estas personas, lejos de mostrar angustia o arrepentimiento por el mal que ocasionaron y por el desprecio por la vida y las barbaridades que hemos visto durante el juicio, mostraron lo contario. Estoy convencido de que en 50 años si son sometidos a pericias criminalísticas o psicológicas, no las pasarían. Hemos pedido pericias psicológicas y se negaron y eso tiene que ver con que no quisieron mostrar lo que en realidad son”, explicó.

Por otra parte, argumentó que los ocho acusados están en la misma situación frente a la Justicia porque a pesar de la mala resolución de los videos en los que se los ve golpeando a Fernando, se pudo comprobar mediante a un video mejorado tecnológicamente y en el que se editan todos los aportados por los testigos, la “intencionalidad de hacer un cerco mientras cambiaban roles”. “Si no se veía tan claro [los roles] nos tomamos de la tecnología y mostramos que todos hicieron una ataque en manada y en piraña”, aseguró.

Asimismo, dijo que si aún había dudas, “todas esas dudas fueron despejadas por los testigos que aseguran que todos [los ocho] pegaron”.

Burlando entonces detalló cómo fue el modus operandi de lo que la defensa considera la intención de matar a Fernando.

Los fiscales que intervienen en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad de Villa Gesell, pidieron que los ocho acusados de matarlo a golpes sean condenados a prisión perpetua como coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones", por la golpiza Diego Izquierdo - Télam

“Después de la amenaza de Thomsen [a la víctima], le hacen inteligencia a Fernando. Cuando se aleja la policía, lo atacan por la espalda y dos personas le pegan en la nuca y lo invalidan porque dejan a Fernando inerte en el piso. Él solo pudo levantar su mano derecha unos 15 centímetros del piso para pedir que no peguen más y ahí todos entran y lo castigan y cuando alguien [un tercero] quiere intervenir para parar la golpiza, lo sacan del círculo”, explicó.

“Los golpes los comparé con disparos de un fusil, porque una patada en la cabeza es más efectiva y contundente que un disparo. Fernando fue asesinado a disparos de fusil, no podía taparse la cara y la cabeza, el cuerpo quedó inmóvil cuando lo atacan en un primer momento por la espalda”, sumó.

Sobre los padres de Fernando y los padres de los acusados

Con respecto a la expectativa de los padres de Fernando, Burlando dijo: “Graciela y Silvino perdieron aquello donde había depositado sus sueños, proyectos e ilusiones, como todos depositamos en nuestros hijos. Todo el amor y la explicación a su vida era Fernando. Han tenido una actitud muy estoica, muy valiente, porque ver cómo asesinan a tu hijo más de mil veces, y tolerarlo te habla de qué apetito de Justicia tienen. La respuesta de la Justicia es más una obligación para con ellos”.

Luego, valoró cómo ambos transformaron el dolor y lo que pudo ser odio en solidaridad cuando en varias oportunidades pidieron elementos para donar y se negaron a recibir dinero de una colecta solidaria propuesta por el influencer Santiago Maratea.

Silvino Báez , Graciela Sosa, padres de Fernando Báez Sosa Diego Izquierdo

“Yo personalmente hubiese tomado otro tipo de actitud ante la muerte de un hijo. Odiaría a todo el mundo, trataría de buscar explicaciones y me volcaría al terreno de la maldad, habría perdido la fe, pero Silvino y Graciela, lejos de hacer todo eso, que es lo admisible y para mí lo normal, se volcaron en acciones que a Fernando lo llenarían de felicidad, como la solidaridad”, expresó.

Burlando también analizó la actitud de testigos que pudieron haber sumado información sobre la personalidad de los acusados. “Hay testigos que pudieron haber concurrido y declarado para sumar a la causa judicial, pero se sumaron a la oscuridad y no dijeron nada porque para esos jóvenes [la violencia] ese era el estilo de vida”.

Por último, apuntó contra los padres de los acusados. Tras decir que los jóvenes, desde los 17 a 20, tienden a ser “unos grandes ocultadores”, explicó: “Yo a esa edad trataba de no transmitirle nada a mis padres. Pero como padres tenemos una misión que está emparentada con el control. Estos jóvenes aparecían en la casa con prendas con sangre, aparecían como motos robadas y toda la ciudad de Zárate sabía que ellos eran violentos. La familia cumple un rol fundamental, ese control pudo haber evitado esta tragedia”.

LA NACION