Feroz golpiza de la policía de Santa Cruz a un joven en la puerta de su casa

RIO GALLEGOS.- Media docena de policías suben una escalera para arrestar a un joven que se entrega mientras intenta levantar las manos en alto, en ese instante un efectivo lo reduce sobre el piso y empieza a azotarlo a golpes. Otro se suma. Las imágenes se viralizaron en Santa Cruz y la policía de la provincia comunicó el martes por la noche que investiga los hechos; asimismo repudió la violencia de los efectivos.

Policia Golpeadora 1

La detención ocurrió durante la madrugada del último domingo. El joven había escapado de un control vehicular y según trascendió llegó hasta su casa cuando la División de Operaciones Motorizadas y la Unidad Policial de Prevención local lo persiguieron y lo detuvieron. Según se alcanza a ver en el video de cámaras de seguridad, al menos dos policías le dan golpes de puño.

Anoche, a través de un comunicado oficial, la Jefatura de la Policía de Santa Cruz expresó repudio al accionar policial, y comunicó que el caso está siendo investigado por la Dirección General de Asuntos Internos.

Según trascendió el joven golpeado tiene 23 años y fue trasladado en un patrullero a la Comisaría Sexta de Río Gallegos junto a un menor de 15 años. De acuerdo con el diario local La Opinión Austral quedó constancia en acta que el mayor mostraba “lesiones visibles en distintas partes del cuerpo” y debió recibir atención médica.

Desde la Jefatura de Policía sostuvieron que la fuerza mantiene un “compromiso institucional con el respeto irrestricto a los derechos humanos, a las garantías constitucionales y al uso racional, proporcional y legal de la fuerza”.

El damnificado realizó una denuncia, dado que también debió ser atendido por las lesiones recibidas y se dispuso una investigación interna para identificar a los agentes intervinientes y establecer con precisión sus responsabilidades individuales.

“Se informa que se aplicarán las sanciones disciplinarias previstas en la normativa vigente, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan surgir del avance de las investigaciones en curso”, sostuvo el parte policial a la vez que aseguró que “no tolerará ningún comportamiento que se aparte del marco legal y ético que debe regir el actuar de todo servidor público”.