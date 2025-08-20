Julieta Silva, condenada por matar a su novio en 2017, ahora dijo que su actual marido la extorsionaba.

Julieta Silva, la mendocina de 37 años que estuvo presa años atrás por matar a su marido, enfrenta por estas horas una nueva causa judicial tras la denuncia de su actual pareja por privación ilegítima de la libertad. Este martes, en su defensa durante una declaración indagatoria, la mujer -con arresto domiciliario- dijo que el hecho por el que se la señala fue una discusión familiar y que se desencadenó porque su actual marido la extorsionaba.

En el marco de la investigación iniciada por violencia intrafamiliar en su contra propulsada por su esposo Lucas Giménez, Silva se presentó ante el fiscal Fabricio Sidoti e insistió que su cónyuge la extorsionaba con que iba a mostrarle a sus hijos videos sobre aquel momento en que estuvo involucrada en el homicidio de Genaro Fortunato, su anterior pareja. Por ese hecho, la acusada estuvo presa 3 años y 9 meses.

La mujer dijo, además, que esa condena por el homicidio de su novio es lo que hace más grave su situación frente a la Justicia. El nuevo abogado de Silva, Roberto Castillo, justificó el silencio de su defendida en las audiencias anteriores por, explicó en sus redes sociales, encontrarse amenazada. “El miedo y el chantaje que sufrió la hicieron callar durante demasiado tiempo”, dijo.

“Fue víctima de extorsión, manipulación y hostigamiento psicológico, viviendo bajo la presión constante de perder a sus hijos”, añadió el letrado. “Ese contexto la obligó a guardar silencio”, sumó Castillo. “No fue la victimaria, sino la víctima de un entramado de violencia”, cerró el abogado.

El fiscal Sidoti le imputó a Silva varios hechos de privación ilegítima de libertad agravada por el vínculo basándose en el relato de Giménez, quien aseguró que entre 2023 y el 1 de julio de 2025 fue encerrado en varias oportunidades en el domicilio donde convivían.

En medio de su defensa, la mujer recordó que ella también lo denunció a Giménez por malos tratos, pero que las denuncias que ella radicó en los organismos competentes quedaron archivadas, indicó el medio mendocino Uno. Silva continúa en prisión domiciliaria y monitoreada por una pulsera por este episodio con su actual esposo.

La mendocina es recordada por otro caso en 2017 que generó conmoción en el país. La noche del 9 de septiembre de ese año, ella y su novio de aquel entonces, Fortunato, de 25 años, mantuvieron una fuerte discusión en el interior del boliche La Mona, en la ciudad de San Rafael. Al salir del local, ella subió a su auto Fiat Idea. Su pareja quedó en la calle y, en una maniobra que fue objeto de un largo debate judicial, la mujer lo atropelló y lo mató.