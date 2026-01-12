Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026: cómo ver los shows en vivo y cuál es la grilla completa

Arrancó el 60° Festival Nacional de Doma y Folklore en Jesús María, Córdoba. Se trata de uno de los eventos culturales más emblemáticos de Argentina, centrado en la tradición gaucha, jineteadas y música folclórica. Por diez noches consecutivas, hasta el domingo 18, se realizan distintos shows en que varias figuras argentinas darán el presente. Quienes no puedan asistir, tendrán la posibilidad de ver a sus artistas favoritos en vivo por TV y de forma online.

Se suspendió la primera fecha del Festival Jesús María 2026 por mal tiempo Instagram

Inicialmente, iba a empezar el jueves 8 de enero, pero la fecha se suspendió por “las condiciones climáticas adversas en la región y por cuestiones de seguridad”. La inauguración se corrió al día siguiente y no se sumó otra fecha. La organización del evento devolvió el dinero de los asistentes de esa jornada. Cabe aclarar que los tickets del jueves no son válidos para asistir otro día al festival.

Cómo ver en vivo el Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026

La TV Pública transmite en vivo todas las jornadas del festival para todo el país. Desde las 20.30, Coki Ramírez y Marcelo Iribarne presentarán Se Siente Argentina, con móviles en vivo en la localidad cordobesa. Además, también se puede ver de forma online, puesto que la TV Pública lo pasa a través de su canal de YouTube. Otros canales que también tienen su emisión son Canal 10 de Córdoba, Canal 90 de Flow, Somos Argentina TV y T5.

Apertura del Festival Nacional de Doma y Folklore Jesús María2026

En tanto, la organización del festival también emitirá cada una de las fechas por streaming. Se puede encontrar en el canal de YouTube @FestivalJesusMariaOficial desde las 19 hasta que termina la fiesta cada noche.

La grilla completa del Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026

En las primeras noches del festival, por el escenario José Hernández pasaron Los Palmeras, Q’ Lokura, Abel Pintos, Los Nocheros, Lázaro Caballero, Christian Herrera y Piko Frank, entre otros. A continuación, esta es la grilla completa de los próximos días en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026:

Lunes 12 de enero

Los Tekis

La T y la M

Ke Personajes

Diableros jujeños.

Kepianco.

Ceibo

Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo.

Juan Fuentes.

Carafea.

Jessica Benavidez.

Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi.

Maggie Cullen.

La Callejera.

Espectáculo de campo: Escuadra Ecuestre Herencia Criolla “El alma al galope”

La grilla completa del Festival de Doma y Folklore Jesús María 2026 Festival de Doma y Folklore Jesús María 2026

Jueves 15 de enero

Soledad.

El Indio Lucio Rojas.

Paquito Ocaño.

Los Carabajal.

Orellana Lucca.

Chequelo.

Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino.

El Loco Amato.

Las voces de Orán.

Cabales y Canto 4.

Los Alonsitos.

Loy Carrizo.

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas.

Ahyre.

Cazzu.

Ulises Buenos.

Guiterreros.

La Clave Trío.

Domingo 18 de enero

Los Manseros Santiagueños.

Raly Barrionuevo.

Dúo Coplanacu.

Desakta2.

Flor Paz.

Simón Aguirre.

Espectáculo de campo: “Vientos de chacarera” con la dirección de Claudio Zamora.

Entrega de premios.

Cuánto salen las entradas del Jesús María 2026

Los precios de las entradas del Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026

Siguen a la venta las entradas del evento para la mayoría de las fechas. La organización del Festival Jesús María adelantaron a través de sus redes sociales que los tickets del viernes 16 están agotados. Cabe recordar que la entrada es libre y gratuita para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y menores de 4 años. A su vez, se debe pagar por el ingreso de conservadoras, que tiene un valor de $50.000.

Estos son los precios de las entradas del Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026