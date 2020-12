Los especialistas recomiendan que los encuentros se hagan en espacios abiertos Fuente: LA NACION

1 de diciembre de 2020

Este mes reflejará el cierre de un 2020 en el que los abrazos casi no existieron y en el que las computadoras o los celulares se transformaron en la ventana hacia los afectos. Durante las Fiestas, que marcarán la culminación de un año muy particular, también habrá que seguir manteniendo los cuidados para que la situación epidemiológica no se complejice durante los meses de verano.

Si bien diciembre recién comienza, ayer, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, llamó a la ciudadanía a hacer "un esfuerzo" para que las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo se celebren con recaudos. "Tenemos que poder encontrarnos con nuestros seres queridos, pero manteniendo los niveles de cuidado", enfatizó, y dijo que, si bien "es muy probable que ocurra una segunda ola" de brote de coronavirus, "si se mantienen las pautas básicas de cuidado, será muy pequeña o poco relevante".

Para celebrar las Fiestas, el funcionario recomendó que los grupos familiares sean los menos numerosos posibles; que los encuentros sean en espacios abiertos y, en caso de no ser posible, que los hogares estén bien ventilados; que se mantenga el uso del tapabocas salvo en el momento de cenar y brindar; y que los asistentes se dividan en distintas mesas separadas, a modo de burbujas o pequeños grupos. "Cuidarse uno es cuidar a los seres queridos", dijo Quirós y alentó a hacer este "esfuerzo suplementario para no tener que enfrentar un nuevo esfuerzo en 2021, sobre todo por lo que implica para la salud mental y la economía".

LA NACION consultó al Ministerio de Salud de la Ciudad si se tomarán algunas medidas específicas para las Fiestas, pero señalaron que apelarán a la responsabilidad individual. En esa misma línea respondieron desde el Ministerio de Salud de la Nación, aunque, desde la cartera que conduce Ginés González García, no adelantaron si serán restricciones o recomendaciones.

Jorge Aliaga, exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y asesor del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recomienda reunirse con el menor número de personas posible durante los 10 días previos a las Fiestas.

"A fin de año uno suele reunirse con amigos, gente del trabajo, pero, esta vez, va a ser fundamental para no exponerse a un contagio que luego se pueda transmitir al núcleo familiar durante las cenas festivas", sostiene Aliaga.

Sobre la situación epidemiológica en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el número de casos ha bajado, pero afirma que hay que aprovechar este momento para seguir cortando la cadena de contagios.

Barbijos, distancia social y no compartir utensilios, las recomendaciones Fuente: LA NACION

"En la Ciudad, por ejemplo, nosotros naturalizamos que haya 200 muertos por día. Eso se puede mantener así, y es mucho menos doloroso que los 1200 diarios que llegó a haber, pero si no aprovechamos este momento para bajar aún más los casos, estaríamos abriendo la ventana hacia un nuevo rebrote", indica Aliaga.

Además, el especialista agrega que el proyecto de vacunación contra el Covid-19 es muy ambicioso, pero que empezará, en el mejor de los casos, a resolver el problema cerca del otoño. Por eso, hasta entonces, hay que mantener la guardia bien alta. "Tenemos que tener cuidado, no podemos relejarnos en las Fiestas, porque hay mucha gente mayor que es muy susceptible al virus, y muchas veces en las noches de fin de año hay personas mayores".

Ricardo Teijeiro, infectólogo y miembro de la SADI, espera que, en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, la situación esté "bastante controlada", pero advierte que es "imposible descartar un aumento de los casos".

Teijeiro también señala al comportamiento social como una de las claves para poder celebrar con cierta tranquilidad. "Es importante cuidarse antes y durante las Fiestas. Si empezamos a compartir los vasos, se va a complicar". Su principal preocupación apunta a los grupos de riesgo. Es imprescindible atender la situación de los mayores y, pese a que esas noches se asocian a la unión, la distancia se impone como la única manera de protegerlos. Hay que cumplir con los protocolos ya existentes para las reuniones de ese tipo.

Según Martín Stryjewski, jefe de internación de Cemic y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), hay dos factores que se contraponen. Con el advenimiento del verano, el aumento de la humedad y la tendencia a permanecer en espacios abiertos o bien ventilados, debería disminuir la transmisión del virus. Sin embargo, es posible que el calor, luego de tantos meses de aislamiento, genere más movimiento.

"Como regla general, los virus respiratorios se propagan mejor en invierno, dada la menor ventilación, aglomeración en espacios cerrados y menor humedad relativa en el ambiente. La gente que pueda festejar afuera, que lo haga, sentándose separados, usando el tapaboca hasta el momento de la comida, evitando los besos y abrazos. Los que festejen adentro deberán ventilar los ambientes y disminuir la cantidad de invitados", señala Stryjewski.

¿Qué sucede en otros países?

Algunos países europeos, que están atravesando un rebrote violento de coronavirus, tuvieron que anunciar medidas estrictas para que las Fiestas no potencien, aún más, la segunda ola del virus.

En España, el gobierno anunció que solo podrán reunirse un máximo de seis personas y habrá un toque de queda a partir de la 1. En Estados Unidos, otro de los países más afectados por la pandemia, según señala un artículo publicado en The New York Times, muchos norteamericanos consideran practicarse un hisopado antes de asistir a las cenas de fin de año, algo que no elimina del todo el riesgo, pero sí lo atenúa.

"Que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno", dijo Anthony S. Fauci, el máximo experto en enfermedades infectocontagiosas de Estados Unidos, en una entrevista que le hizo The New York Times. "Si todos nos testeamos antes de juntarnos para cenar, el riesgo que corremos disminuye drásticamente. Tal vez no sea cero, pero todos sabemos que no vivimos en una sociedad totalmente libre de riesgos.".

