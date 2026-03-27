Fin de una batalla interminable: falleció el “hijo” que reclamó la herencia más polémica del país

CÓRDOBA.- Protagonizó una batalla judicial para ser reconocido como hijo del cordobés José Feliciano Manubens Calvet y cobrar parte de una herencia que terminó tasada en US$225 millones. En medio de polémicas y acusaciones cruzadas, en 2020 la Justicia determinó que a Manuel Maidana le correspondían unos millones. Murió a los 72 años como Manuel Manubens Calvet en Misiones en la madrugada del 24 de marzo después de que se agravara la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que padecía a la que se le había sumado un Alzheimer diagnosticado hace unos cuatro años.

Maidana nació en Corrientes y durante 40 años luchó para que se lo reconociera como hijo de Manubens Calvet, quien fuera dos veces intendente de Villa Dolores (en Traslasierra, a 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba) y diputado durante el gobierno del radical Amadeo Sabattini. Fue uno de los terratenientes más importantes de la Argentina, con unas 400.000 hectáreas.

El cordobés murió el 5 de marzo de 1981; nunca se casó y no tuvo hijos reconocidos. Vivió casi medio siglo con Margarita Woodhouse, que nunca reclamó la herencia.

Manubens Calvet fue uno de los terratenientes más importantes de la Argentina.

Por ejemplo, la estancia Pinas se convirtió en parque nacional hace unos años. Eran 107.000 hectáreas que mantienen su casco, ruinas de un oratorio jesuítico y una escuela y que fueron compradas por Manubens Calvet en un remate del Banco Español en 1941, con dinero que pusieron sus socios de entonces. Antes había sido de Lisandro de la Torre. Cuando Manubens la explotaba tenía 23.000 animales y 50 kilómetros de vías de ferrocarril propias; era el latifundio más grande de América Latina.

Maidana dijo ser hijo natural del terrateniente pero, en 2008 -después de que el resultado de ADN diera negativo- la Justicia lo excluyó de la herencia. Sin embargo, no se retiró de la pelea y terminó logrando un acuerdo económico. En 2020, Tribunales le reconoció su derecho a la identidad y, en 2021, él y su familia adoptaron formalmente el apellido.

Maidana trabajó de locutor y empleado en la mesa de entradas de la Tesorería del Gobierno de Misiones y, aunque en una entrevista que dio a LA NACION en 2020, dijo que no podía hablar de montos, circuló que habría recibido unos US$5 millones. Vivía en Posadas. Era hijo de una cocinera que trabajaba en la estancia correntina Santo Domingo donde Manubens Calvet iba de visita. Tuvo seis medio hermanos, todos de padres diferentes. “El único Manubens Calvet soy yo”, afirmó en esa charla.

“Mi mamá no hablaba castellano, solo guaraní y no sabía leer ni escribir en castellano”, contó y sostuvo que ella nunca le dijo nada de su origen. A comienzos de los ’80, cuando leyó en un diario que una paraguaya estaba detenida por afirmar falsamente que era hija del terrateniente, decidió empezar su “lucha por la identidad”.

El reparto

En 1999 empezó su camino en la Justicia. Se presentó ante el juez de Paz de Lafinur (San Luis) con una supuesta acta en la que Manubens Calvet lo reconocía como hijo. El planteo era que el terrateniente la había hecho en 1960 en esa localidad. El juez de paz ordenó al Registro Civil de Corrientes que inscribiera esa novedad en su partida de nacimiento.

Así tramitó su nuevo DNI con el apellido de Manubens Calvet y se sumó a los que reclamaban la herencia.

En 2008 los estudios realizados por el Ceprocor (laboratorio estatal cordobés especializado en genética) dieron negativos. Las muestras de sangre del correntino fueron cotejadas con las de los sobrinos nietos de Manubens (Román Manubens Calvet, José Ramón Wilde Manubens Calvet, Reginaldo Carlos Manubens Calvet, Carlos Ricardo Manubens Calvet y Ramón Heraldo Manubens Calvet).

En 2011 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la Justicia Federal por falsedad ideológica. Según la acusación, junto a su abogado Luis Cima era responsable de fraguar el vínculo sanguíneo con Manubens Calvet.

El tribunal ordenó el decomiso del DNI de Maidana y que se comunicara la medida al Registro Civil de Corrientes y a la Dirección General de Registro Civil de la Nación. En 2014 lo absolvió la Cámara de Casación Penal al considerar que no se podía probar la existencia de dolo.

En julio del 2020 el juez civil de la ciudad de Córdoba, Carlos Bustos, entregó la posesión de las propiedades de Manubens Calvet a los diferentes grupos de herederos. Habían pasado casi 40 años desde su muerte.

En 2017 la tasación marcó US$225 millones, de los que unos US$90 millones fueron para abogados, peritos, tasas de Justicia, aportes y organismos estatales. Otro 28,6% del total de los derechos sucesorios había sido comprado por un grupo de empresas offshore.

El acuerdo que logró Maidana pese a tener las pruebas genéticas en contra tuvo como eje la decisión del resto de los herederos de destrabar la continuidad de los trámites para que, finalmente, se pudieran repartir los bienes.