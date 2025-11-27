FOFO: en qué consiste el miedo a un diagnóstico y cuándo pasa a ser perjudicial

El cardiólogo Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ para explicar el significado del FOFO: el insólito temor de muchos pacientes a ser diagnosticados. “Hay casos en los cuales llegar tarde a la enfermedad puede ser muy perjudicial”, aseguró. Los estudios que más miedo generan y la mejor edad para realizárselos.

Fofo: el insolito miedo a ser diagnosticado

“Todos tenemos miedo a la hora de hacernos un estudio de cuyo resultado dependemos”, graficó Tartaglione. Sobre los chequeos de rutina, el especialista mencionó que suelen hacerse, generalmente, en dos momentos del año: marzo y diciembre.

Los estudios que más temor generan

En una escala de valores, Tartaglione sostuvo que, entre las mujeres, el estudio que más miedo genera es la mamografía. “Después vienen la videocolonoscopia, los estudios cardíacos, los análisis de sangre”, agregó.

Entre las mujeres, la mamografía suele despertar temores JUNTA DE EXTREMADURA - JUNTA DE EXTREMADURA

El cardiólogo también hizo hincapié sobre la población fumadora. “Para los consumidores de tabaco es importante que, de mínima, se hagan una tomografía de baja intensidad”, sugirió.

No hay mal que por bien no venga

Con el vigor de un mantra, Tartaglione dijo en los estudios de LN+, que “no hay que tenerle miedo a los chequeos de rutina: si te encuentran algo, te lo van a solucionar. Y si te lo encuentran temprano, más rápido te lo van a solucionar”.

En el vínculo médico-paciente reside una cuota importante al momento de afrontar un estudio clínico

Sobre los momentos de identificación de las diversas dolencias, el experto indicó: “Si llegamos tarde, los tratamientos se complican. Dos grandes ejemplos de esto con el cáncer y la diabetes”.

Consultado sobre la mejor franja etaria para realizarse estudios médicos, Tartaglione señaló que “para todos aquellos que se los hagan a los 60 años, les garantizo que van a vivir 20 años más y libres de enfermedad”.

“Si tenés miedo, tenés que charlarlo con tu médico. Quien seguramente te va a decir: ‘si te encuentro algo, lo solucionamos. Y si no te encuentro nada, te vas de vacaciones con muchísima tranquilidad’“, cerró Tartaglione.