Adorni buscará rebatir al contratista de su casa ante la Justicia; la recaudación tributaria lleva 9 meses en caída

Adorni va a buscar rebatir los datos del contratista de su casa del country ante la Justicia. Desde el entorno del Jefe de Gabinete señalaron que podría solicitar una inspección ocular para demostrar que la casa no vale el dinero que declaró el contratista, quien afirmó que el trabajo total sobre la propiedad, que incluyó una pileta, cascada y jacuzzi entre las obras, tuvo un costo de US$245.000. Además, desde el círculo íntimo de Adorni agregaron que el funcionario “no tiene nada que no pueda justificar”.

Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratuito de su tarifa base. Los pasajes nuevos emitidos a partir de la fecha solo incluyen un bolso o mochila con un máximo de 3 kilos. La medida, que según la compañía es para competir con las low cost, alcanza únicamente a los vuelos nacionales.

La recaudación cayó por noveno mes consecutivo. En abril fue de $17,4 billones de pesos, una suba interanual de 26,2%, pero en términos reales, descontada la inflación, implica una baja de 3,8% nominal. Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la baja de los ingresos del fisco registrada en abril es de las menores de los últimos meses.

Nueva audiencia en el juicio por la muerte de Maradona. Se desarrolla hoy la séptima jornada del proceso que busca determinar las responsabilidades sobre los siete acusados. Se espera la declaración de los médicos que hicieron la autopsia en la morgue de San Fernando. Además, van a brindar testimonio otros especialistas solicitados por la fiscalía.

Se definieron los cruces de octavos de final del Apertura. El sábado jugarán Boca-Huracán en la Bombonera; Talleres-Belgrano; Independiente Rivadavia-Unión y Argentinos-Lanús en La Paternal. El domingo, River recibe a San Lorenzo en el Monumental; Estudiantes-Racing en La Plata; Vélez-Gimnasia y Rosario Central espera a Independiente. La final será el 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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