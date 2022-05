Un hombre, minutos después de que se le negara el acceso un boliche en la provincia de Resistencia, Formosa, decidió impactar con su camioneta contra el frente del local bailable. El incidente, que tuvo lugar el viernes pasado, fue capturado por las cámaras de seguridad del lugar y difundido a través de las redes sociales.

Según precisa el informe policial, al que pudo acceder el diario La Mañana, los destrozos ocurrieron alrededor de las 4.50 de la madrugada, en el salón “Beer Monkey”, ubicado sobre la calle Matheu 855 en Mariano Moreno. Poco antes del hecho, el sujeto en cuestión mantuvo una acalorada charla con uno de los guardias.

A partir del testimonio del propietario del boliche, quien llevó a cabo la denuncia en la Comisaría 6ta, se pudo conocer que las razones por las que el individuo fue expulsado del lugar se deben a una pelea que había mantenido en la pista de baile con otra persona.

Tras varios intentos de entrar nuevamente al lugar, y frente a las reiteradas negativas del personal de seguridad, el hombre pareció finalmente ceder y procedió a marcharse. Sin embargo, regresaría y con fuerte represalias. Primero, se subió su camioneta Toyota Hilux que estaba a poco metros de distancia.

Formosa: no lo dejaron entrar al boliche y reventó la puerta de ingreso con su camioneta

Una vez dentro, adquirió velocidad y arremetió contra la puerta de acceso. Luego, dio marcha atrás y huyó de la escena. El impacto produjo daños materiales a la estructura del lugar, junto con el desprendimiento de la puerta. Una sola persona debió recibir asistencia médica, producto de los destrozos.

Un episodio similar sucedió dos días atrás en la ciudad de Resistencia, Chaco, que involucró a otro conductor poseído por la ira. Un vecino, cansado de que le estacionaran el auto en la puerta del garaje, chocó varias veces contra una camioneta porque le impedía salir de su domicilio.

El incidente también quedó registrado en imágenes que exhiben el descontento del automovilista: “Siempre me hacen lo mismo, siempre me hacen lo mismo. Usted no debe estacionar sobre la rampa”, dijo el hombre.

En los instantes siguientes, el dueño de la camioneta involucrada apareció en escena e intentó calmar al hombre quien, sin intenciones de hacerlo, golpeó el capot de la Chevrolet Tracker blanca. “Vos no podes estacionar en la rampa”, insistió. El video fue posteriormente difundido en redes sociales y pudo confirmarse que la disputa se produjo sobre la avenida 25 de Mayo.