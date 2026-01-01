Fotomultas en la costa atlántica: dónde están los radares y de cuánto son los montos

Con el inicio de la temporada de verano, se reforzaron los controles de tránsito en la costa atlántica con la instalación de más de 70 cámaras de fotomultas en rutas clave de acceso y circulación turística. El objetivo, según se explicó en un informe de LN+, es reducir la siniestralidad vial en zonas donde se detectaron altos niveles de accidentes y escasa presencia de controles.

Las nuevas cámaras fueron ubicadas tras un análisis de los llamados “puntos negros”, es decir, tramos con mayor riesgo vial. Están instaladas en sectores estratégicos de las rutas 2, 11, 63 y 74, corredores fundamentales para quienes viajan hacia destinos como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y el partido de la Costa.

El mapa de las fotomultas en la Costa Atlantica

Dónde están ubicados los radares

Los dispositivos controlan principalmente excesos de velocidad y están colocados en zonas críticas, muchas de ellas sin controles previos. Desde las autoridades remarcaron que todas las cámaras estarán debidamente señalizadas, una condición obligatoria para su validez, y también figuran en aplicaciones de tránsito, para que los conductores puedan anticiparse.

En estos tramos, los límites establecidos son:

Velocidad máxima: 130 km/h

130 km/h Velocidad mínima: 60 km/h

El refuerzo apunta a que los automovilistas circulen con mayor precaución y respeten las normas, especialmente en rutas con alto caudal vehicular durante el verano.

Qué controles acompañan a las fotomultas

Además de la velocidad, los operativos incluyen controles de:

Documentación obligatoria del vehículo

VTV vigente

Seguro al día

Matafuego

Kit de primeros auxilios

También se recomienda salir descansados, planificar el viaje y evitar maniobras imprudentes, una de las principales causas de accidentes en rutas turísticas.

Cuánto cuestan las multas en la Provincia de Buenos Aires

Los montos de las infracciones que pueden detectarse mediante fotomultas en rutas bonaerenses son los siguientes: