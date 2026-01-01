LA NACION

Fotomultas en la costa atlántica: dónde están los radares y de cuánto son los montos

Se instalaron más de 70 cámaras en rutas clave hacia los principales destinos turísticos; los controles apuntan a reducir accidentes y sancionan con multas elevadas las infracciones más comunes

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
La costa atlántica reforzó los operativos de tránsito, en medio de la temporada de verano 2026
La costa atlántica reforzó los operativos de tránsito, en medio de la temporada de verano 2026ASNV

Con el inicio de la temporada de verano, se reforzaron los controles de tránsito en la costa atlántica con la instalación de más de 70 cámaras de fotomultas en rutas clave de acceso y circulación turística. El objetivo, según se explicó en un informe de LN+, es reducir la siniestralidad vial en zonas donde se detectaron altos niveles de accidentes y escasa presencia de controles.

Las nuevas cámaras fueron ubicadas tras un análisis de los llamados “puntos negros”, es decir, tramos con mayor riesgo vial. Están instaladas en sectores estratégicos de las rutas 2, 11, 63 y 74, corredores fundamentales para quienes viajan hacia destinos como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y el partido de la Costa.

El mapa de las fotomultas en la Costa Atlantica
El mapa de las fotomultas en la Costa Atlantica

Dónde están ubicados los radares

Los dispositivos controlan principalmente excesos de velocidad y están colocados en zonas críticas, muchas de ellas sin controles previos. Desde las autoridades remarcaron que todas las cámaras estarán debidamente señalizadas, una condición obligatoria para su validez, y también figuran en aplicaciones de tránsito, para que los conductores puedan anticiparse.

En estos tramos, los límites establecidos son:

  • Velocidad máxima: 130 km/h
  • Velocidad mínima: 60 km/h

El refuerzo apunta a que los automovilistas circulen con mayor precaución y respeten las normas, especialmente en rutas con alto caudal vehicular durante el verano.

Qué controles acompañan a las fotomultas

Además de la velocidad, los operativos incluyen controles de:

  • Documentación obligatoria del vehículo
  • VTV vigente
  • Seguro al día
  • Matafuego
  • Kit de primeros auxilios

También se recomienda salir descansados, planificar el viaje y evitar maniobras imprudentes, una de las principales causas de accidentes en rutas turísticas.

Cuánto cuestan las multas en la Provincia de Buenos Aires

Los montos de las infracciones que pueden detectarse mediante fotomultas en rutas bonaerenses son los siguientes:

  • Exceso de velocidad: entre $240.900 y $1.606.000
  • Conducir con exceso de alcohol en sangre o estupefacientes: entre $481.800 y $1.606.000
  • Circular sin VTV: entre $481.800 y $1.606.000
  • Usar el celular al volante: entre $143.500 y $287.000
  • Pasar un semáforo en rojo: entre $143.500 y $717.500
  • No usar cinturón de seguridad o casco: entre $143.500 y $717.500
  • Mal estacionamiento: entre $80.300 y $160.600
LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. El día que Mar del Plata le pudo competir a Brasil con una postal sorprendente para los turistas
    1

    Como pocas veces se vio: el día que Mar del Plata le pudo competir a Brasil con una postal sorprendente para los turistas

  2. Cómo es El Paraíso, el predio nudista escondido en la provincia de Buenos Aires
    2

    “Acá somos todos iguales”: cómo es El Paraíso, el predio nudista escondido en la provincia de Buenos Aires

  3. Las imágenes del apagón que afectó a miles de usuarios en la Ciudad y el conurbano
    3

    Cortes de luz en el AMBA: los videos e imágenes del apagón que afectó a miles de usuarios en la Ciudad y el conurbano

  4. Dónde se registra falta de suministro en Buenos Aires
    4

    Cortes de luz, en vivo: dónde se registra falta de suministro en Buenos Aires este miércoles

Cargando banners ...