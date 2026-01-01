Fotomultas en la costa atlántica: dónde están los radares y de cuánto son los montos

Se instalaron más de 70 cámaras en rutas clave hacia los principales destinos turísticos; los controles apuntan a reducir accidentes y sancionan con multas elevadas las infracciones más comunes
Con el inicio de la temporada de verano, se reforzaron los controles de tránsito en la costa atlántica con la instalación de más de 70 cámaras de fotomultas en rutas clave de acceso y circulación turística. El objetivo, según se explicó en un informe de LN+, es reducir la siniestralidad vial en zonas donde se detectaron altos niveles de accidentes y escasa presencia de controles.
Las nuevas cámaras fueron ubicadas tras un análisis de los llamados “puntos negros”, es decir, tramos con mayor riesgo vial. Están instaladas en sectores estratégicos de las rutas 2, 11, 63 y 74, corredores fundamentales para quienes viajan hacia destinos como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y el partido de la Costa.
Dónde están ubicados los radares
Los dispositivos controlan principalmente excesos de velocidad y están colocados en zonas críticas, muchas de ellas sin controles previos. Desde las autoridades remarcaron que todas las cámaras estarán debidamente señalizadas, una condición obligatoria para su validez, y también figuran en aplicaciones de tránsito, para que los conductores puedan anticiparse.
En estos tramos, los límites establecidos son:
- Velocidad máxima: 130 km/h
- Velocidad mínima: 60 km/h
El refuerzo apunta a que los automovilistas circulen con mayor precaución y respeten las normas, especialmente en rutas con alto caudal vehicular durante el verano.
Qué controles acompañan a las fotomultas
Además de la velocidad, los operativos incluyen controles de:
- Documentación obligatoria del vehículo
- VTV vigente
- Seguro al día
- Matafuego
- Kit de primeros auxilios
También se recomienda salir descansados, planificar el viaje y evitar maniobras imprudentes, una de las principales causas de accidentes en rutas turísticas.
Cuánto cuestan las multas en la Provincia de Buenos Aires
Los montos de las infracciones que pueden detectarse mediante fotomultas en rutas bonaerenses son los siguientes:
- Exceso de velocidad: entre $240.900 y $1.606.000
- Conducir con exceso de alcohol en sangre o estupefacientes: entre $481.800 y $1.606.000
- Circular sin VTV: entre $481.800 y $1.606.000
- Usar el celular al volante: entre $143.500 y $287.000
- Pasar un semáforo en rojo: entre $143.500 y $717.500
- No usar cinturón de seguridad o casco: entre $143.500 y $717.500
- Mal estacionamiento: entre $80.300 y $160.600
