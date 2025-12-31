Controles de tránsito en Año Nuevo: cuáles son los montos de las multas por conducir alcoholizado

Después de los festejos de Navidad, donde los controles de tránsito y alcoholemia se intensificaron en la ciudad de Buenos Aires, llega el turno de los operativos especiales por Año Nuevo.

Según explicó Ariel, agente de tránsito porteño, en un móvil de LN+, la Ciudad sumó 30 controles adicionales, que se realizarán desde la mañana hasta la noche, con una pausa y reanudación durante la madrugada.

De acuerdo con el balance preliminar, los resultados de la última Nochebuena mostraron una baja significativa en los casos positivos. “Respecto del año pasado, los positivos de alcoholemia bajaron más de un 50%”, señaló el agente.

Datos oficiales: menos de la mitad de casos positivos respecto al 2024

Del total detectado, 11 conductores superaron 1 gr/l de alcohol en sangre, mientras que 19 se ubicaron entre 0,5 y 1 gr/l. En todos los casos, el vehículo fue retenido, y en motos el control se aplicó tanto al conductor como al acompañante.

Ariel remarcó que la tendencia descendente se mantiene desde 2020, producto del aumento sostenido de controles. En la Ciudad, el límite permitido es de 0,5 gr/l, mientras que para principiantes y conductores profesionales rige tolerancia cero.

La ciudad reforzo los controles de alcoholemia en la ciudad de Buenos Aires

Cómo funcionan los controles

Los operativos se realizan de forma aleatoria y bajo la modalidad de “embudo”, que permite canalizar varios carriles para controlar a un mayor número de vehículos. El objetivo es prevenir siniestros viales y reducir conductas de riesgo durante fechas sensibles.

En Buenos Aires y otras provincias adheridas rige la Ley de Alcohol Cero, pero la ciudad de Buenos Aires mantiene su propia normativa, de 0,5 gr/l.

Multas por conducir alcoholizado en la ciudad de Buenos Aires

Entre 0,5 y 0,99 gr/l : multa de $119.776,50 a $798.510 (150 a 1.000 UF)

: multa de (150 a 1.000 UF) Desde 1 gr/l en adelante: multa de $239.553 a $1.597.020 (300 a 2.000 UF)

Además, en todos los casos se dispone la retención del vehículo, la inhabilitación de la licencia y la obligatoriedad de realizar un curso de seguridad vial para recuperarla.

Los controles de alcoholemia en la ciudad de buenos Aires continuarán hasta la noche GCBA

Multas por conducir alcoholizado en la provincia de Buenos Aires

Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes: multa de $481.800 a $1.606.000 (200 a 1.000 UF)

Otras multas frecuentes en Año Nuevo

Provincia de Buenos Aires

Exceso de velocidad: $240.900 a $1.606.000

Circular sin VTV: $481.800 a $1.606.000

Usar el celular al volante: $143.500 a $287.000

Pasar un semáforo en rojo: $143.500 a $717.500

No usar cinturón o casco: $143.500 a $717.500

Mal estacionamiento: $80.300 a $160.600

Ciudad de Buenos Aires