Francia avanza en la prohibición de redes sociales a los menores de 15 años

PARIS.— Un texto pionero sobre la prohibición de las redes sociales a menores de 15 años fue aprobado este lunes por la Asamblea Nacional francesa. Tras años de controversia sobre los daños de las redes sociales en la salud mental y física de los menores y las técnicas de regulación, el texto se beneficiará con un procedimiento acelerado, anunciado por el presidente Emmanuel Macron. Los diputados también debían pronunciarse por la noche sobre la prohibición de los teléfonos móviles en los liceos.

“Con esta ley, estableceremos un límite claro en la sociedad. Decimos algo simple: las redes sociales no son algo trivial”, declaró este lunes Laure Miller, diputada macronista y autora de dicho proyecto.

“Estas redes sociales prometían conectar, fragmentaron. Prometían informar, saturaron. Prometían divertir, encerraron.”, agregó.

En el Palacio Bourbon —sede de la Asamblea Nacional francesa—, el tema generaba casi unanimidad. El texto tiene dos objetivos principales: prohibir el uso de las redes sociales a menores de 15 años y prohibir el uso de teléfonos móviles en los colegios secundarios.

“El objetivo es proteger la salud mental de nuestros jóvenes porque nos damos cuenta de que las redes sociales moldean cada vez más sus mentes”, explica Miller. Después de Australia, Francia podría convertirse así en uno de los primeros países en prohibir las redes sociales a los menores.

A mediados de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) había considerado que los riesgos relacionados con las redes sociales - TikTok, Snapchat o Instagram - eran numerosos para los adolescentes, entre cíber-acoso, comparación permanente o exposición a contenidos violentos.

TikTok, red social conocida por sus vídeos cortos y creativos, es particularmente señalada por Laure Miller y los otros firmantes del texto. Porque, según ellos, “puede tener un efecto perjudicial en la salud mental, especialmente en la de los más jóvenes cuyo cerebro está en plena construcción y que tienen una menor capacidad de reflexión, al encerrar a los usuarios en espirales de contenidos violentos, impactantes, que promueven la automutilación o el suicidio”. Así se detalla en el preámbulo de la ley, que recibió este fin de semana el apoyo del presidente de la República, Emmanuel Macron, quien expresado en los últimos meses su voluntad de legislar sobre el tema, prometiendo un proyecto de ley.

La propuesta de ley extiende además la prohibición de los teléfonos móviles para los alumnos de secundaria a partir del inicio del curso en septiembre de 2026, como ya ocurre en las escuelas primarias. Entre los profesionales del ámbito digital y de la salud, la prohibición de las redes sociales no genera consenso. Algunos la consideran drástica e inadecuada para un público que ha crecido en este entorno, otros creen que es necesaria para proteger a niños y adolescentes.

Con anteojos de sol espejados sobre la nariz, a causa de una afección ocular, el jefe del Estado finalmente anunció, este fin de semana, su apoyo a la ley impulsada por la diputada de Renacimiento y su presidente de grupo, el ex primer ministro Gabriel Attal.

“¡Avanzamos! Todo esto viene a concretar un trabajo que llevamos juntos desde hace varios años. Es un mensaje muy claro, muy simple, que dice que el cerebro de nuestros hijos y adolescentes, sus emociones, no están a la venta ni para ser manipulados. Ni por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos”, declaró el presidente de la República en un vídeo publicado el sábado 24 de enero.

En su vídeo, Macron aclara además que ha pedido al gobierno que inicie el procedimiento acelerado para que el texto sea aplicable desde el próximo curso escolar, es decir, a partir del 1 de septiembre de 2026.

Amplio consenso

El texto cuenta con un consenso bastante amplio en la Asamblea Nacional, así como en el país: 79% de los adultos se declara favorable a la ley y 67% de los jóvenes considera la medida “justificada”. Estos últimos reconocen también los riesgos; 46% se ha sentido mal alguna vez comparándose a los otros en las redes y 18% ha sido víctima de acoso o insultado. Según un estudio de la asociación e-Enfance realizado en mayo, el ciberacoso y los insultos afectan hoy al 18% de los niños de 6 a 18 años y al 25% de las niñas en secundaria.

“Son medidas consensuadas que apoyamos”, afirma un dirigente del ultra-derechista Reunión Nacional (RN), liderado por Marine Le Pen. Sin embargo, una parte de la izquierda se opuso. Comenzando por Los Insumisos (LFI) de la extrema izquierda, que habían presentado una moción de rechazo del texto para intentar descartarlo incluso antes de los debates.

El presidente de Francia Emmanuel Macron MICHEL EULER� - POOL�

“Esta ley busca culpar a los padres, hijos, profesores y a todos los que son víctimas de estas plataformas. No son ellos a quienes hay que señalar, sino a esos traficantes que con sus algoritmos crean adicciones. Hay que neutralizarlos”, protesta el diputado de LFI, Rodrigo Arenas.

“La cuestión del límite de edad no debe ser el árbol que oculta el bosque de las redes sociales”, señala también el diputado del Partido Socialista (PS), Arthur Delaporte, presidente de la comisión de investigación sobre los efectos psicológicos de TikTok en los menores. Bajo el pretexto de proteger a los menores de 15 años, no hay que olvidar que el objetivo principal “debe seguir siendo la regulación de las redes sociales y de su negocio de lo sórdido que se basa en contenido impactante y adictivo”.

“Vemos los límites de esta prohibición en Australia donde el uso de VPN para evadir el sistema se dispara”, advierte el portavoz del grupo socialista en la Asamblea, que aboga por una mejor educación digital.

Al principio poco entusiasmado con el texto, el diputado se mostró sin embargo más convencido por la versión revisada en comisión para responder a las críticas del Consejo de Estado. En efecto, el texto fue completamente reescrito en comisión, tras un dictamen muy crítico del Consejo de Estado sobre su versión inicial. El objetivo es cumplir con el derecho europeo, más precisamente con el reglamento sobre los servicios digitales (DSA), para no sufrir el mismo destino que una ley de 2023 que establecía una mayoría digital a los 15 años y que nunca pudo aplicarse.

Ahora, el proyecto de ley prevé que ciertas redes sociales consideradas peligrosas para los menores estarían prohibidas antes de los 15 años, con sus nombres fijados por decreto tras el dictamen de Arcom.

“Los adolescentes podrán seguir viendo HugoDécrypte” (NDR: nombre de un periodista que entrevista jefes de Estado y estrellas, y cuenta con 20 millones de abonados), resume el diputado. En la izquierda, también deberían alzarse voces contra la prohibición de los smartphones en el colegio secundario, una medida “desproporcionada” y “que plantea cuestiones de libertades fundamentales”, critica Delaporte.

Teléfonos móviles

La propuesta de ley extiende, efectivamente, la prohibición de los teléfonos móviles para los alumnos de secundaria a partir del inicio del curso en septiembre de 2026, como ya ocurre en las escuelas primarias y colegios (NDR: en Francia, el cursus escolar está dividido en tres etapas: primaria, colegio y secundaria). Entre los profesionales del ámbito digital y de la salud, la prohibición de las redes sociales no genera consenso. Algunos la consideran drástica e inadecuada para un público que ha crecido en ese entorno, otros creen que es necesaria para proteger a niños y adolescentes.

Desde la entrada en vigor de la ley, las plataformas privilegiarán dos métodos para verificar la edad de los usuarios. El primero consiste en el envío de una foto de un documento de identidad y un selfie que confirme que se es el propietario del documento. El segundo, la estimación de edad, consiste en pedir al internauta que tome un selfie, analizado por un algoritmo que calcula su edad probable, sin compartir ninguna otra información personal. Para Laure Miller, hay buenas probabilidades de que se retengan las medidas similares a las implementadas para verificar la mayoría de edad de los usuarios de sitios pornográficos, conforme a una ley de 2024.

Según el ministerio de lo Digital francés, el futuro texto de ley tendrá como objetivo principal proponer soluciones “precisas, fiables, robustas, no intrusivas y no discriminatorias”, tal como se prevé en el artículo 28 del reglamento europeo sobre servicios digitales (DSA).

A pesar de algunas críticas de ciertos diputados de izquierda, la propuesta de ley de Laure Miller es en general consensuada en las filas del hemiciclo. El reto ahora es cumplir con el derecho europeo, y más precisamente con el reglamento europeo sobre servicios digitales, para no sufrir el mismo destino que una ley de 2023 que establecía una mayoría digital a los 15 años, que nunca pudo aplicarse.

Desde este verano, la publicación por parte de la Comisión Europea de directivas que acompañan el DSA abrió el camino a una regulación del acceso a redes sociales bajo cierta edad en el derecho nacional. Sin embargo, la formulación debe ser cuidadosamente ponderada. “Formalmente, no podemos imponer en el derecho nacional nuevas restricciones a las plataformas de redes sociales, que están sujetas al derecho de la Unión Europea”, explica Miller. ¿La solución? “Decir que las cuentas de menores de 15 años son ilícitas en Francia, para obligar a las plataformas a cumplir, en virtud del derecho europeo”, añade la diputada, que reconoce estar en fase experimental.

Ahora, la propuesta de ley, que tendrá un trámite acelerado, deberá ser debatida por las dos cámaras del Parlamento francés.