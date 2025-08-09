Fresco y soleado en AMBA: el pronóstico para este sábado 9 de agosto

Las condiciones climáticas se presentan estables. La presencia del sol contribuirá a una sensación térmica más agradable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tan buenas condiciones de tiempo para todo el fin de semana que no emitió alerta meteorológica en las próximas 48 horas en todo el territorio nacional.

Este sábado es el último día de temperaturas gélidas tras el ingreso del frente frío asociadas a bajas marcas matinales con presencia de heladas en amplios puntos de la Patagonia, Cuyo y la región central.

Clima 2

Se espera una mañana soleada, un cielo mayormente despejado por la tendencia de nubosidad en disminución aunque con viento leve o calmo. Se espera una mínima de 5ºC que obligará a repetir las bufandas y gorros de lana para los que quieren disfrutar alguna actividad al aire libre y una máxima de 15°C. La noche cerrará con 10ºC y poco viento.

Clima agradable

La estabilidad se prolongará en buena parte del país a lo largo de este fin de semana. En Cuyo, las provincias centrales y el norte de la Patagonia el cielo continuará prácticamente despejado, con temperaturas frescas. En cambio, en el sur argentino habrá mayor presencia de nubosidad.

Sobre el centro y norte de Argentina se espera un fin de semana con excelentes condiciones de tiempo, con vientos rotando progresivamente al norte.