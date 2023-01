Fuego en el Parque Iberá: el número de hectáreas arrasadas por las llamas que alarma a Corrientes

escuchar

CORRIENTES.– Dada la presencia sostenida y peligrosa de incendios en la zona de humedales de esta provincia, autoridades decidieron cerrar ayer, por tiempo indeterminado, el Portal Carambola del Parque Iberá, uno de los más atractivos para el turismo. Hoy se informó que la evolución de las llamas siguen su marcha, aunque controlada, pero que ya consumieron unas 4000 hectáreas de pastizales. Por el momento, además, esos puntos de calor están lejos de ser extinguidos por un fenómeno triple que combina sequía, altas temperaturas y vientos cambiantes.

Ante este panorama, las autoridades de Parques y Reservas de la provincia, consultadas por LA NACIÓN, encendieron las alertas, ya que las 4000 hectáreas de campos que ya fueron arrasados por las llamas, se corresponden con un número preliminar y en aumento, porque algunos focos continúan activos –con intermitencias– desde hace por lo menos 20 días.

“Hay un foco en particular, activo desde mediados de diciembre, que se encendió de manera intencional: fue un vecino del paraje Ñu puy que prendió una fogata que no pudo controlar. Se hicieron las denuncias correspondientes, pero por el momento no pasa nada. Ese foco cedió un poco con las lluvias de la semana pasada, pero esa humedad no alcanzó para sofocarlo. Los días posteriores de calor, más la seca existente, hizo que el fuego reavivara”, contó a LA NACIÓN Marisi López, vocera de la Fundación Rewilding Argentina.

“Ahora [ese foco] está muy activado, es muy grande, y sobre todo se desarrolla en un lugar de difícil acceso. Por eso, las brigadas están trabajando en el control y haciendo cortafuegos en las zonas de acceso con vehículos especiales, para evitar que el fuego se propague”.

Y completó: “Hay otros focos en áreas de la estancia El Socorro, en San Marcos, cerca de San Alonso, y algunos otros al sur de los portales de Ituzaingó, que se van atacando, pero la sequía hace muy difícil la situación”.

Ante esta circunstancia, Parques y Reservas de la provincia decidió cerrar el Portal Carambola, en Concepción del Yaguareté Corá, que es uno de los diez accesos que tiene el Parque Iberá en Corrientes. Y la evaluación es permanente, ya que los incendios, si bien son menores en relación a los del año pasado, están ganando terreno.

El Comando Operativo de Emergencias (COE) de la provincia informó ayer en las primeras horas de la mañana que se habían registrado tres focos en San Luis del Palmar, San Miguel e Ituzaingó. Para la tarde, solamente había quedado activo uno en la zona del Portal Carambola. El informe de hoy dio cuenta de nueve focos activos en las localidades de Ituzaingó, San Miguel, Mercedes, Yataití Calle, Esquina, Paso de los Libres y La Cruz.

De esos nueve focos, dos se mantenían activos al cierre de esta nota, mientras que los siete restantes se encontraban en observación.

El comando está conformado por miembros de los gobiernos provincial y nacional, con efectivos de la Policía de Corrientes, bomberos voluntarios, el Ejército, Prefectura Naval, Cruz Roja Internacional y brigadistas del sector privado.

El año pasado, bajo la coordinación del ingeniero Ditmar Kurtz, un equipo de expertos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) estimó que los incendios habían consumido el 12% de la superficie de Corrientes. El desagregado de ese informe hacía notar que entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, los focos de incendios rurales cubrieron más de un millón de hectáreas de la provincia y al menos 840.000 estaban dentro del ecosistema Iberá, que es una reserva natural, pero a la vez un destino turístico en auge dentro del distrito.

Detección temprana

Esta situación, en paralelo, motorizó la presentación de “App Alertas Corrientes”, una nueva aplicación para celulares para reportar incendios en la provincia. Según explicó Anita Alegre López, directora de la empresa estatal TelCo, responsable de su diseño, esta app “es muy sencilla y amigable”, y “una vez descargada en el dispositivo, procede al registro de usuario y contraseña. A partir de ahí tenemos la opción de enviar hasta cinco fotos de los incendios con una breve descripción”. Esa información llega al Comando Operativo.

“Una de las claves en la prevención y el combate de incendios es la alerta temprana. Es indudable que llegando rápidamente a cualquier foco de incendio puede ser controlado minimizando los daños y el impacto en el ambiente. Por eso, esta aplicación”, dijo por su parte el ministro de la Producción, Claudio Anselmo.

La presentación del dispositivo de prevención, que pretende ayudar a los brigadistas distribuidos en el territorio, ocurrió cerca del mediodía en la Casa de Gobierno. Allí el gobernador Gustavo Valdés, que presidió el acto, consideró que la aplicación “nos permitirá trabajar con rapidez, para que el fuego no alcance mayores dimensiones y así minimizar daños”. Pidió además, a la población, utilizar la tecnología “con responsabilidad”, dada la situación que vive la provincia, su extensión, y lo crítico de los recursos humanos.

“La superficie de la provincia tiene un 60% de agua cuando llueve mucho, y hoy estamos en un 8%”, alertó Valdés, en relación a la actual sequía. “La situación es difícil”, valoró el mandatario. “Nos encontramos en el pico más acuciante” de esta crisis climática, cerró.

Temas Medio ambiente