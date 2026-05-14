Ya es oficial: cuándo abren los parques acuáticos en el sur de California en mayo 2026

El 20 de marzo inició la primavera en California y en el resto de Estados Unidos. Para disfrutar de la temporada, se prevé la apertura de los parques acuáticos en el sur del Estado Dorado durante el fin de semana del Día de los Caídos, salvo algunas excepciones.

Uno por uno: cuáles son los parques acuáticos que abren en el sur California

Las fechas de apertura fueron confirmadas por los sitios web oficiales de cada parque. El listado se compone de la siguiente forma:

Knott’s Soak City: abre el 16 de mayo y está ubicado en 8200 Beach Blvd., Buena Park.

abre el 16 de mayo y está ubicado en 8200 Beach Blvd., Buena Park. Wild Rivers: abre el 16 de mayo y su horario es desde las 10.30 hasta las 17 hs (hora local).

abre el y su horario es The Wave Waterpark : su fecha de apertura es el 23 de mayo y va a estar abierto desde las 12 hasta las 16 hs (hora local).

: su fecha de apertura es el y va a estar abierto desde las 12 hasta las 16 hs (hora local). The Cove Waterpark: abre el 23 de mayo y cuenta con un horario durante la semana ( de 11 a 18 hs ) y otro los domingos (12 a 18 hs).

abre el y cuenta con un horario durante la semana ( ) y otro los domingos (12 a 18 hs). Hansen Dam Aquatic Center: su fecha de apertura es el 23 de mayo y opera desde las 11 hasta las 18 hs (hora local) .

su fecha de apertura es el y opera desde las . Six Flags Hurricane Harbor: abre el 23 de mayo y su horario es desde las 10.30 hasta las 18 hs (hora local).

Los parques acuáticos abren entre el 16 y 23 de mayo Instagram/@sixflagsmagicmountain

“Hurricane Harbor Los Angeles te ofrece la mejor manera de refrescarte. Descubre 22 acres de diversión acuática con toboganes de alta velocidad, toboganes de tubo, toboganes familiares y mucho más", destaca el Six Flags Hurricane Harbor en su sitio web.

Qué otros parques abrieron sus puertas en el sur de California

Aunque la apertura de otros parques ocurre entre el 16 y el 23 de mayo , otros complejos cuentan con un diferente cronograma.

, otros complejos cuentan con un diferente cronograma. En el caso de Raging Waters y Great Wolf Lodge, ya se encuentran abiertos para todo el público con diferentes horarios.

Con relación al primer parque, abrieron el viernes 9 de mayo, previo al fin de semana del Día de la Madre. Sus horarios son de 9 a 17 hs (hora local) y en ocasiones puede extenderse una hora más.

Great Wolf Lodge, por su parte, tuvo su apertura en mayo desde las 10 hasta las 20 hs (hora local). Sin embargo, esto solo aplicaba para las atracciones techadas. En el caso de las actividades exteriores, continúan cerradas.

Cuál es el mejor parque acuático en California este 2026 para niños

De acuerdo con Kids Guide Magazine, Raging Waters es el mejor parque acuático para niños en California. Se considera el complejo más grande en el sur del Estado Dorado con más de 50 atracciones para todas las edades, entre ellas la única montaña rusa acuática hidromagnética de la región, Aqua Rocket.

Raging Waters abrió sus puertas por primera vez en 1980. En aquel entonces, se llamaba WaterWorld USA. Una empresa llamada Premier Parks lo arrendaba y operaba. Asimismo, también administraba otros parques acuáticos, entre ellos WaterWorld USA en Concord.